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Bunu hep yapıyor! Serel Yereli transparan gömleğiyle poz verdi

Bunu hep yapıyor! Serel Yereli transparan gömleğiyle poz verdi
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18 Aralık 2021 - 12:07

Bunu hep yapıyor! Serel Yereli transparan gömleğiyle poz verdi

Bodrum Masalı dizisiyle tanınan Serel Yereli, oyunculuğu bırakıp müzik eğitimi almak için Londra’ya yerleşti. Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen yıldız isim bu sefer beyaz transparan gömleğiyle objektif karşısına geçti.

Bunu hep yapıyor! Serel Yereli transparan gömleğiyle poz verdi - Sayfa 1

Bodrum Masalı dizisinde Şevval Sam ve Timuçin Esen gibi iki ünlü isimle kamera karşısına geçen Serel Yereli, kısa süren oyunculuk macerasından sonra rotasını müziğe çevirdi.

Bunu hep yapıyor! Serel Yereli transparan gömleğiyle poz verdi - Sayfa 2

Oyunculuğu bırakarak müzik eğitimi almak için Londra’ya yerleşen Serel Yereli, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Bunu hep yapıyor! Serel Yereli transparan gömleğiyle poz verdi - Sayfa 3

Genç yıldız bu sefer beyaz transparan gömleğiyle poz verdi.

Bunu hep yapıyor! Serel Yereli transparan gömleğiyle poz verdi - Sayfa 4

Kısa süre önce ailesini ziyaret etmek için Türkiye’ye gelen genç kadın, Londra’ya döndükten sonra dikkat çeken paylaşımlarına kaldığı yerden devam etti.

Bunu hep yapıyor! Serel Yereli transparan gömleğiyle poz verdi - Sayfa 5

Beyaz transparan gömlekle poz veren Serel Yereli paylaşımını, “Bu koşuşturmaca kişileştirilmiş. Hayatta kalmak için nasıl savaştığımıza bakın” notuyla yaptı.

Bunu hep yapıyor! Serel Yereli transparan gömleğiyle poz verdi - Sayfa 6

Serel Yereli’nin paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Bunu hep yapıyor! Serel Yereli transparan gömleğiyle poz verdi - Sayfa 7

İşte o kareler…

Bunu hep yapıyor! Serel Yereli transparan gömleğiyle poz verdi - Sayfa 8

Bunu hep yapıyor! Serel Yereli transparan gömleğiyle poz verdi - Sayfa 12

Bunu hep yapıyor! Serel Yereli transparan gömleğiyle poz verdi - Sayfa 15

Serel Yereli, cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

İşte o paylaşımlardan bazıları…

Bunu hep yapıyor! Serel Yereli transparan gömleğiyle poz verdi - Sayfa 16

Bunu hep yapıyor! Serel Yereli transparan gömleğiyle poz verdi - Sayfa 18

Bunu hep yapıyor! Serel Yereli transparan gömleğiyle poz verdi - Sayfa 21

Bunu hep yapıyor! Serel Yereli transparan gömleğiyle poz verdi - Sayfa 26

 

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