Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Ünlü sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu’na gözaltı! Daha önce de tutuklanmıştı…

Ünlü sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu’na gözaltı! Daha önce de tutuklanmıştı…
2 views
20 Mayıs 2022 - 13:52

Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, İzmir’de gözaltına alındı. Hakkında dolandırıcılık suçundan arama kararı olan Simge Barankoğlu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Simge Barankoğlu daha önce de dolandırıcılık suçundan tutuklanmış, 56 gün cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı. İzmir Ödemiş’te uygulama yapan polis ekipleri, dolandırıcılık suçundan arama kaydı olan Simge Barankoğlu’nu gözaltına alıp ilçe emniyet müdürlüğüne götürdü. Simge Barankoğlu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Barankoğlu daha önce de aynı suçtan tutuklanmıştı.

SİMGE BARANKOĞLU’NA GÖZALTI

Ödemiş ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, hakkında arama kararı olan Simge Barankoğlu’nu durdurdu. Yapılan kontrollerde, Barankoğlu’nun dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Barankoğlu, ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Ünlü fenomenin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

56 GÜN CEZA EVİNDE KALMIŞTI

Öte yandan, Barankoğlu Aralık 2021 yılında sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen suç şebekesine yapılan operasyonda gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Ocak ayında çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan genç fenomen, 56 gün sonra cezaevinden çıkmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kate ile Tom el ele: Bu görüntü bazılarını kızdırdı!Kate ile Tom el ele: Bu görüntü bazılarını kızdırdı!
Bomba Petek Dinçöz iddiası! “O iş adamı Can Tanrıyar’ın elindeki evi alıp…”Bomba Petek Dinçöz iddiası! “O iş adamı Can Tanrıyar’ın elindeki evi alıp…”
Son dakika… Sergei Şoygu duyurdu: Rusya NATO’ya böyle cevap verecek!Son dakika… Sergei Şoygu duyurdu: Rusya NATO’ya böyle cevap verecek!
PUTİN’E AHLAKSIZ TEKLİFPUTİN’E AHLAKSIZ TEKLİF
Yargı’nın Savcı Derya’sı Şükran Ovalı ‘bilemiyorsunuz’ deyip anlattı! Evlilik itirafı geldi…Yargı’nın Savcı Derya’sı Şükran Ovalı ‘bilemiyorsunuz’ deyip anlattı! Evlilik itirafı geldi…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Selin Yeninci’nin cesur tarzına yorum yağdı! Bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kate ile Tom el ele: Bu görüntü bazılarını kızdırdı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bomba Petek Dinçöz iddiası! “O iş adamı Can Tanrıyar’ın elindeki evi alıp…”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika… Sergei Şoygu duyurdu: Rusya NATO’ya böyle cevap verecek!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
PUTİN’E AHLAKSIZ TEKLİF
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yargı’nın Savcı Derya’sı Şükran Ovalı ‘bilemiyorsunuz’ deyip anlattı! Evlilik itirafı geldi…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hasan Can Kaya’dan Aslı Bekiroğlu’na çıplak fotoğraf itirafı! ‘İlgiyle izledik…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu’na gözaltı! Daha önce de tutuklanmıştı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kadıköy’deki rüşvet operasyonu; 162 kişi adliyeye sevk edildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AKP’li eski vekilden çarpıcı iddia: 3 milyon 800 bin mülteci oy kullanacak
SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika… Sergei Şoygu duyurdu: Rusya NATO’ya böyle cevap verecek!Mayıs 20, 2022-2:27 pm
Zelenski’den acı itiraf: Orası Cehennem!Mayıs 20, 2022-11:02 am
Deprem mi oldu? 20 MayısMayıs 20, 2022-10:27 am
Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? 2022Mayıs 20, 2022-10:25 am
ALTIN FİYATLARI 20 Mayıs: Altın düşer mi, yükselir mi?Mayıs 20, 2022-10:23 am
Putin başarısız komutanları kovduMayıs 20, 2022-9:59 am
Vasilije Micic’in Olympiakos-Anadolu Efes maçında tarihi üçlüğü nasıl geldi?Mayıs 20, 2022-9:58 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !