Adele müziği bırakıyor!

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele’den hayranlarını üzen bir haber geldi.

Las Vegas’taki “Weekends With Adele” adlı gösterisinin ardından Almanya’nın Münih şehrine geçiş yapan Adele, “10 konser daha vereceğim ve sonrasında uzun bir süre sahnelerden uzak olacağım. Hep kalbimde olacaksınız” şeklinde açıklamada bulundu.

Adele, müzik kariyerini sonlandıracağını da duyurdu. Şarkıcı, yakın zamanda yeni bir albüm çıkarmayı planlamadığını belirterek, “Yeni şarkılar üretme niyetim yok. Bu gösterilerden sonra uzun bir ara vermeyi düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Adele, en azından bir süre başka projelere yönelmeyi hedeflediğini vurguladı.