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Derin Talu Kendisine Gelen +18 İçerikli Mesajları Okudu

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Defne Samyeli ve Eren Talu’nun kızı Derin Talu, katıldığı bir canlı yayında sosyal medya üzerinden kendisine gönderilen cinsel içerikli mesajları ifşa etti.

Ünlü isim, sosyal medyada tanınan “Ebo” lakaplı İbrahim Tilaver’in canlı yayınında yer aldı. Yayın sırasında sosyal medya hesabına gelen +18 içerikli mesajları ifşa eden Talu, gelen mesajları ekrana yansıtarak tek tek okudu.

Talu’ya gelen mesajlarda küfür ve cinsel içerikli ifadelerin yer alması dikkat çekti. Bu durum karşısında tepkisini dile getiren Derin Talu, “Utanmıyor musunuz?” diyerek isyan etti.

Yayın esnasında daha önce yaptığı mizahi bir açıklamaya da değinen Talu, “CV’lerinizi gönderin” sözlerini hatırlatarak “Ben orada dalga geçiyordum” ifadelerini kullandı.

Derin Talu’nun canlı yayında yaptığı bu ifşa, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Derin Talu Kendisine Gelen +18 İçerikli Mesajları Okudu
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