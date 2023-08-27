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Ünlü modelin büyük göğüsleri başına dert açtı! Kıyafetleri uygun bulunmayınca AVM’den çıkarıldı

Ünlü modelin büyük göğüsleri başına dert açtı! Kıyafetleri uygun bulunmayınca AVM’den çıkarıldı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Ağustos 2023 - 14:41
Ünlü model Jaiane Lima, bir alışveriş merkezine gitti ve burada zor anlar yaşadı. Büyük göğüsleri nedeniyle ne giyse başı derse giren model, bu kez kıyafetleri uygun olmadığı gerekçesiyle AVM’den çıkarıldı.

Ünlü modelin büyük göğüsleri başına dert açtı! Kıyafetleri uygun bulunmayınca AVM'den çıkarıldı - Sayfa 1

Sosyal medyayı aktif kullanan Brezilyalı model Jaiane Lima, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle AVM’ye gidince güvenlikler dışarı çıkardı. Yayınladığı videoda alışveriş merkezinde aşağılandığını söyleyen model, “Bütün alışveriş merkezi bana bakıyordu ve sanki bir dükkanı soymuşum veya bir tür suç işlemişim gibi görünüyordu” dedi.

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Ünlü modelin büyük göğüsleri başına dert açtı! Kıyafetleri uygun bulunmayınca AVM'den çıkarıldı - Sayfa 2

Derin göğüs dekolteli bluz ve mini etekle bir alışveriş merkezine giden Brezilyalı model Jaiane Lima, kıyafeti uygunsuz bulunduğu gerekçesiyle zorla merkezden çıkarıldı. Model, göğüsleri çok büyük olduğu için ister istemez göğüslerinin göründüğünü bu nedenle güvenlik görevlileri kendisini zorla çıkararak onurunu kırdığını söyledi.

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Ünlü modelin büyük göğüsleri başına dert açtı! Kıyafetleri uygun bulunmayınca AVM'den çıkarıldı - Sayfa 3

Gördüğü muameleden sonra bir video yayınlayarak yaşadığı durumu anlatan model “Alışveriş merkezine gittim ve aşağılandım, sahil kenarında yaşıyorum ve hava 30°C’ydi. Çoğu fenomen gibi, bir video çekme fikri vardı. Video, yürüyen merdivende çekildi ve çok abartılı bir şey değildi.

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Ünlü modelin büyük göğüsleri başına dert açtı! Kıyafetleri uygun bulunmayınca AVM'den çıkarıldı - Sayfa 4

Daha büyük ve belirgin göğüslere sahip olduğumu biliyorum ama onları seviyorum. Bir video kaydı yapmayı başardım. Herhangi bir dükkân önünü veya yasaları ihlal eden bir şeyi çekmedim, böylece herkesin önünde aşağılanmayı hak etmedim.

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Ünlü modelin büyük göğüsleri başına dert açtı! Kıyafetleri uygun bulunmayınca AVM'den çıkarıldı - Sayfa 5

Bütün alışveriş merkezi bana bakıyordu ve sanki bir dükkanı soymuşum veya bir tür suç işlemişim gibi görünüyordu” dedi.

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Ünlü modelin büyük göğüsleri başına dert açtı! Kıyafetleri uygun bulunmayınca AVM'den çıkarıldı - Sayfa 6
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Ünlü modelin büyük göğüsleri başına dert açtı! Kıyafetleri uygun bulunmayınca AVM'den çıkarıldı - Sayfa 7
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Ünlü modelin büyük göğüsleri başına dert açtı! Kıyafetleri uygun bulunmayınca AVM'den çıkarıldı - Sayfa 8
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Ünlü modelin büyük göğüsleri başına dert açtı! Kıyafetleri uygun bulunmayınca AVM'den çıkarıldı - Sayfa 9
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Ünlü modelin büyük göğüsleri başına dert açtı! Kıyafetleri uygun bulunmayınca AVM'den çıkarıldı - Sayfa 10
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Ünlü modelin büyük göğüsleri başına dert açtı! Kıyafetleri uygun bulunmayınca AVM'den çıkarıldı - Sayfa 11
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Ünlü modelin büyük göğüsleri başına dert açtı! Kıyafetleri uygun bulunmayınca AVM'den çıkarıldı - Sayfa 12
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Ünlü modelin büyük göğüsleri başına dert açtı! Kıyafetleri uygun bulunmayınca AVM'den çıkarıldı - Sayfa 13

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