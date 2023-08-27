Oyuncu Tuğçe Özbudak kısmi felç geçirmişti, iyi haber geldi!

“Adanalı” dizisiyle tanınan ve uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Tuğçe Özbudak, ayağında kısmı felç oluştuğunu açıklamıştı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tuğçe Özbudak, “Bacağımdaki uyuşukluk sandığımızdan da ciddiymiş ve acil ameliyata alacaklar beni. Bir fıtık patlağı… Sağ bacağımda yüzde 80 kuvvet kaybına sebep olmuş ve ayağımda kısmi felç oluşmuş” diyerek sevenlerinden dua istemişti.

Ameliyat sonrası sağlık durumu hakkında açıklama yapan Özbudak, “Ameliyatım güzel geçmiş çok şükür. Stay strong (Güçlü ol) Tuçi” ifadelerini kullanmıştı.

Daha sonra kendisiyle ilgilenen doktorlara teşekkür eden Tuğçe Özbudak, “Bana çok iyi baktınız. İnşallah daha iyi olacağım. Yazan, soran, arayan ve yanımda olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

TABURCU EDİLDİ

Tuğçe Özbudak, ardından evinde çekilen fotoğrafını paylaşarak taburcu edildiğini duyurdu. Takipçilerinden Özbudak’a “Geçmiş olsun” mesajları yağdı.