Erdoğan’ın Dağıttığı Medya Ödüllerinde Sedat Peker Detayı !

Cumhurbaşkanlığı’nda dün akşam düzenlenen törenle Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli kategorilerde ödüle layık görülen isimlere ödüllerini verdi. Ancak törende bir değişiklik dikkati çekti. Ece Üner, Veyis Ateş ile gazeteciler.com isimli internet sitesine kazandıkları daha önceden açıklanmış olmasına rağmen ödül verilmedi.

VEYİS ATEŞ, ECE ÜNER, HADİ ÖZIŞIK

Anadolu Yayıncıları Derneği’nin 23 Ağustos’ta ödüllerin kime verileceğine dair yayınlanan listesinde bu isimlerin şu ödülleri kazandığı ifade ediliyordu: Yılın Erkek Haber Spikeri: Veyis Ateş (HaberTürk), Yılın Kadın Haber Spikeri: Ece Üner (Show TV), Yılın Medya İnternet Sitesi: Gazeteciler.com.

SEDAT PEKER’İN AÇIKLAMALARI

Hakkında organize suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla yakalama kararı bulunan Sedat Peker, gazeteciler.com’un sahibi Hadi Özışık ve Habertürk’ün eski ekran yüzlerinden olan Veyis Ateş hakkında birçok iddia ortaya atmıştı. Söz konusu iddialar günlerce medyada konuşulmuştu.

Veyis Ateş, kaçak işadamı Sezgin Baran Korkmaz ile yaptığı görüşmenin sızması sonucu çalıştığı kanaldan istifa ederek ekranlardan ayrılmış, Peker’le yaptığı telefon görüşmeleri ifşa olan Gazeteciler.com internet sitesinin sahibi Hadi Özışık‘ın kardeşi Süleyman Özışık ise gazeteciliği bırakmıştı.

Hadi Özışık’ın sahip olduğu bir başka internet sitesi internethaber.com ise Erdoğan’ın ödül töreninde yaptığı konuşmaya haberde yer verirken ödül alanların kimler olduğunu yayınlamadı.

“REALİTY SHOWA GEÇTİ”

Show TV eski haber spikeri Ece Üner’in de ödülü iptal edildi. Burhan, Üner’in ödülünün iptal edilme gerekçesini de “Eskiden haber spikeriydi, reality showa geçti. O yüzden iptal ettik. Tamamen teknik. Ana haber spikeri diye ödül vermiştik. Realitye geçince o yüzden değiştirdik” diye açıkladı.

ÖDÜL ERDOĞAN’IN KUZENİNE

Ece Ünver ve Veyis Ateş’e verilmesi planlanan “yılın haber spikeri” ödüllerine yenisi koyulmazken, gazeteciler.com’un alacağı açıklanan ödül, superhabertv.com isimli internet sitesine verildi. Ödülün verildiği bu internet sitesinin sahibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni Cengiz Er.