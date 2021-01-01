Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

menu1

Erdoğan’ın Dağıttığı Medya Ödüllerinde Sedat Peker Detayı !

detay1
Erdoğan’ın Dağıttığı Medya Ödüllerinde Sedat Peker Detayı !
0 views
16 Eylül 2021 - 17:12
detay2

Anadolu Yayıncılar Derneği’nin 6. Anadolu Medya Ödülleri dün Erdoğan tarafından sahiplerine verildi. Verilen ödüllerde Sedat Peker detayı ise gözlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanlığı’nda dün akşam düzenlenen törenle Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli kategorilerde ödüle layık görülen isimlere ödüllerini verdi. Ancak törende bir değişiklik dikkati çekti. Ece Üner, Veyis Ateş ile gazeteciler.com isimli internet sitesine kazandıkları daha önceden açıklanmış olmasına rağmen ödül verilmedi.

VEYİS ATEŞ, ECE ÜNER, HADİ ÖZIŞIK

Anadolu Yayıncıları Derneği’nin 23 Ağustos’ta ödüllerin kime verileceğine dair yayınlanan listesinde bu isimlerin şu ödülleri kazandığı ifade ediliyordu: Yılın Erkek Haber Spikeri: Veyis Ateş (HaberTürk), Yılın Kadın Haber Spikeri: Ece Üner (Show TV), Yılın Medya İnternet Sitesi: Gazeteciler.com.

 

SEDAT PEKER’İN AÇIKLAMALARI
Hakkında organize suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla yakalama kararı bulunan Sedat Peker, gazeteciler.com’un sahibi Hadi Özışık ve Habertürk’ün eski ekran yüzlerinden olan Veyis Ateş hakkında birçok iddia ortaya atmıştı. Söz konusu iddialar günlerce medyada konuşulmuştu.

Veyis Ateş, kaçak işadamı Sezgin Baran Korkmaz ile yaptığı görüşmenin sızması sonucu çalıştığı kanaldan istifa ederek ekranlardan ayrılmış, Peker’le yaptığı telefon görüşmeleri ifşa olan Gazeteciler.com internet sitesinin sahibi Hadi Özışık‘ın kardeşi Süleyman Özışık ise gazeteciliği bırakmıştı.

Hadi Özışık’ın sahip olduğu bir başka internet sitesi internethaber.com ise Erdoğan’ın ödül töreninde yaptığı konuşmaya haberde yer verirken ödül alanların kimler olduğunu yayınlamadı.

“REALİTY SHOWA GEÇTİ”
Show TV eski haber spikeri Ece Üner’in de ödülü iptal edildi. Burhan, Üner’in ödülünün iptal edilme gerekçesini de “Eskiden haber spikeriydi, reality showa geçti. O yüzden iptal ettik. Tamamen teknik. Ana haber spikeri diye ödül vermiştik. Realitye geçince o yüzden değiştirdik” diye açıkladı.

ÖDÜL ERDOĞAN’IN KUZENİNE
Ece Ünver ve Veyis Ateş’e verilmesi planlanan “yılın haber spikeri” ödüllerine yenisi koyulmazken, gazeteciler.com’un alacağı açıklanan ödül, superhabertv.com isimli internet sitesine verildi. Ödülün verildiği bu internet sitesinin sahibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni Cengiz Er.

detay3
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydın Doğan’dan Dikkat Çeken Hamle !Aydın Doğan’dan Dikkat Çeken Hamle !
Tansu Çiller’in Oğlu İçin İstenen Ceza Belli Oldu !Tansu Çiller’in Oğlu İçin İstenen Ceza Belli Oldu !
Dünya’nın En Etkili 100 Kişisi Belli Oldu !Dünya’nın En Etkili 100 Kişisi Belli Oldu !
İstanbul’da Kira Terörü !İstanbul’da Kira Terörü !
Aşı Karşıtlarına Seslendi !Aşı Karşıtlarına Seslendi !
kayıt2
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Akşener’den Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aydın Doğan’dan Dikkat Çeken Hamle !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan’ın Dağıttığı Medya Ödüllerinde Sedat Peker Detayı !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tansu Çiller’in Oğlu İçin İstenen Ceza Belli Oldu !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Geliyor Gelmekte Olan !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dünya’nın En Etkili 100 Kişisi Belli Oldu !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da Kira Terörü !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eda Taşpınar’ın Instagram Paylaşımı Olay Oldu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aşı Karşıtlarına Seslendi !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan’ın Programını Takip Eden Gazetecilere Merdiven Altı PCR Testi !
SON DAKİKA HABERLERİ
Geliyor Gelmekte Olan !Eylül 16, 2021-4:58 pm
Eda Taşpınar’ın Instagram Paylaşımı Olay Oldu!Eylül 16, 2021-4:35 pm
Kırmızı Partide Çılgınlar Gibi EğlendiEylül 16, 2021-3:52 pm
Tostçu Mahmut Son Yolculuğuna UğurlandıEylül 16, 2021-1:57 pm
Facebook’un Gizli Sistemi İfşa Oldu!Eylül 16, 2021-1:41 pm
Tepki Çeken Görüntülerde Karar Verildi !Eylül 16, 2021-1:23 pm
A Milli Takımda Yeni Dönem !Eylül 16, 2021-1:08 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !