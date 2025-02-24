ÜNLÜ İŞ İNSANI YILMAZ ULUSOY HAYATINI KAYBETTİ

Türk iş dünyasının önemli isimlerinden ve Yılmaz Ulusoy Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Yılmaz Ulusoy, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

UZUN SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Ulusoy Denizcilik A.Ş. ortaklarından olan Yılmaz Ulusoy, bir süredir pıhtı atması nedeniyle tedavi görmekteydi. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen 23 Şubat 2025 tarihinde yaşamını yitirdi.

Cenaze töreni 24 Şubat 2025 Pazartesi günü, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazını müteakip gerçekleştirilecek. Ulusoy’un cenazesi, Ulus Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

AĞABEYİYLE AYNI GÜN HAYATINI KAYBETTİ

Yılmaz Ulusoy’un vefat tarihi olan 23 Şubat, aynı zamanda ağabeyi Saffet Ulusoy’un da ölüm yıl dönümü. Türkiye’de Ro-Ro taşımacılığının öncülerinden biri olan Saffet Ulusoy’un vefatının ardından, Yılmaz Ulusoy da aynı tarihte hayata gözlerini yumdu.

YILMAZ ULUSOY KİMDİR?

1941 yılında Trabzon’un Of ilçesinde doğdu.

doğdu. İş hayatına Ulusoy Holding’de başladı ve 2008 yılında ayrılarak Yılmaz Ulusoy Holding’i kurdu .

başladı ve 2008 yılında ayrılarak . İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Sanayi Odası (İSO), Deniz Ticaret Odası (DTO) Meclis Üyelikleri ve TÜSİAD üyeliği gibi önemli görevlerde bulundu.

gibi önemli görevlerde bulundu. 1968-1971 yılları arasında Samsunspor Kulübü Başkanlığı yaptı.

yaptı. Son olarak Ekovitrin Yılın Starları Ödül Töreni’nde “ İş Dünyası Onur Ödülü ”ne layık görüldü.

“ ”ne layık görüldü. Serap Ulusoy ile evliydi ve üç çocuk, beş torun sahibiydi.

Türk iş dünyasında derin izler bırakan Yılmaz Ulusoy’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Kaynak:www.medyaradar.com