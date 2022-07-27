ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2022: YKS 2 yıllık, 4 yıllık bölümlerin üniversite taban puanları açıklandı mı?

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2022 AÇIKLANDI MI?

YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu hakkında ön bilgi yayımlandı. Kılavuz içerisinde taban puanlar hakkında da bilgi verildi. ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 19 – 26 Temmuz 2022 tarihleri arasında ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.