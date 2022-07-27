Aile destek programı ödemeleri ne zaman? Bakanlıktan açıklama

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman? sorusunun yanıtı Bakan Yanık’ın açıklaması ile belli oldu. 27 Haziran tarihinde başlayan Aile Destek Programı başvuruları devam ederken ödeme tarihi açıklandı. Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Yanık, ” Temmuz’da başvuru yapan vatandaşlarımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nca hak sahipliklerinin onaylanması halinde, bu onayı takip eden ilk ödemede başvurdukları ay dahil olmak üzere destek ödemesi alacaklardır. Ödemeler bu cuma başlıyor.” ifadelerini kullandı.

Aile Destek Programı başvuru şartları ve ödeme tarihi ile ilgili açıklama geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aile Destek Programı’nın detaylarını duyurdu. Yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasının beklediği ‘Türkiye Aile Destek Programı başvurularını e Devlet üzerinden tamamlayan emekli ve çalışanlar ödemelerini önümüzdeki hafta alabilecekler. Çalışanlar için aile destek yardımı başvuru şartları arasında hanede kişi başı düşen gelirin net asgari ücret tutarının 1/3’ünden az olması koşulu aranacak. Peki, Aile Destek Programı Ödemeleri ne zaman? İşte, ödeme tarihi ve Bakan Yanık’ın açıklamaları.

AİLE DESTEK PROGRAMINDAN KİMLER YARARLANACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu Aile Destek Programı’nın detayları hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye ürettiği refahı paylaşıyor. Güçlü bir sosyal devlet olmanın sonucu olarak hayata geçirilen sosyal yardım uygulamamız Türkiye Aile Destek Programına çalışanlar ve emekliler de başvuru yapabilecek. Çalışanlarımız: Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başı düşen gelirin net asgari ücret tutarının 1/3’ünden az olması koşuluyla; özel sektör çalışanları esnaf, sanatkar ve diğer bağımsız çalışanlar faydalanabilecektir. Emeklilerimiz: Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başı düşen gelirin net asgari ücret tutarının 1/3’ünden az olması koşuluyla; SSK emeklileri BAĞKUR emeklileri Emekli Sandığı emeklileri SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı emeklilerinin dul, yetimleri faydalanabilecektir. ” ifadelerini kullandı.

YARDIM PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Ödeme tarihine de değinen Bakan Yanık şu ifadeleri kullandı; “Temmuz’da başvuru yapan vatandaşlarımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nca hak sahipliklerinin onaylanması halinde, bu onayı takip eden ilk ödemede başvurdukları ay dahil olmak üzere destek ödemesi alacaklardır. Ödemeler bu cuma başlıyor. Haydi e-Devlet’e”

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, NTV canlı yayınında konu hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Yanık, Türkiye Aile Destek Programı’ndan yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasını beklediklerini belirterek, “Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz” demişti.

Vatandaşların başvurularını e-devlet üzerinden yapabileceklerini aktaran Bakan Yanık, e-devlet uygulamasını kullanmayanların Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıflarına başvuru yapabileceğini kaydetti.

Sosyal yardımlara ilişkin 2021 yılında toplam sosyal yardım miktarlarının 97.8 milyar lira olduğunu belirten Bakan Yanık, “Buna dönemsel pandemi desteklerinin de dahil. Sosyal yardım faydalanıcılarının yüzde 78’i çocuk, engelli, yaşlı gibi sosyal yardım olmazsa hayatını istihdama katılarak sürdüremeyecek gruplar” dedi.

AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “Türkiye Aile Desteği Programı”na ilişkin Bakan Yanık, “Mevcut sosyal yardım yararlanıcıları yoksulluğun yanında başkaca dezavantajları da olan gruplar iken, bu paketle biz ekstra bir dezavantaja gerek kalmaksızın, sosyoekonomik düzeyi belirlenenin altında olan vatandaşlarımıza da sosyal yardım desteği sağlayacağız.” diye konuştu.