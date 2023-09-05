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Üniversite öğrencilerine skandal yurt odaları. Bu mudur Türkiye’nin geleceğine reva gördüğünüz

Üniversite öğrencilerine skandal yurt odaları. Bu mudur Türkiye’nin geleceğine reva gördüğünüz
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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05 Eylül 2023 - 14:42

Üniversite öğrencilerinin barınma sorunu sürerken, yetkililer çözüm olarak KYK yurtlarına 3 katlı ranzalar yerleştirdi.

Şehir dışında üniversite kazanan öğrenciler, fahiş kira artışları, öğrenciye ev vermeyen ev sahipleri ve özel yurtların el yakan fiyatları nedeniyle kalacak yer bulamıyor.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının sayısı özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük ve pahalı şehirlerde yetersiz kalıyor.

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KYK’nın öğrencilerin barınma sorununa çözümü ise pes dedirtti.

Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu, sosyal medya hesabından, KYK yurdundan 3 katlı ranzaların fotoğrafını paylaştı. Kurul’un yaptığı paylaşıma göre bir odada 15 öğrenci kalacak.

Öğrenci Kurulu paylaşımında, “15 kişilik odamızın 3’lü ranzaları, yurtta kalmaya layık görülen tüm öğrencilere hayırlı olsun!” ifadelerini kullandı.

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