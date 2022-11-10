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ÖTV gündemde: Yüzde 50 indirim olabilir

ÖTV gündemde: Yüzde 50 indirim olabilir
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10 Kasım 2022 - 16:28
Seçim tarihinin yaklaşmasıyla birlikte ekonomiye dair düzenlemeler konuşulmaya başlandı. AK Parti, Aralık ayının ikinci yarısında Meclis’e gelmesi beklenen yeni bir torba yasanın daha hazırlığını sürdürüyor. Bu torba yasada en dikkat çekici konu ise ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) indirimleri olacak.
Sabah’tan Faruk Erdem’in haberine göre, birçok vatandaşın uzun süredir beklediği otomobilde ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) indirimini de kapsayacak tasarı ile birçok üründe indirimler söz konusu olacak.
Otomobillerdeki ÖTV indirimiyle ilgili birkaç alternatifli çalışma yapılıyor.
Birinci taslakta ÖTV matrah limitinin artırılması bulunuyor. Böylece daha yüksek fiyatlı araçlarda daha düşük oranda vergi alınmış olacak.
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