Ukrayna’da peş peşe saldırılar! Rusya tarafından 120’den fazla füze atıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin danışmanı Mihaylo Podolyak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya tarafından 120’den fazla füze atıldığını duyurdu. Ukrayna’nın başkenti Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko ise Kiev’i hedef alan 16 Rus füzesinin düşürüldüğünü açıkladı.

Ukraynalı yetkililer, bugün Rusya ordusunun farklı bölgeleri toplam 120 füzeyle hedef aldığını belirtti. Patlamalarda 3 kişinin yaralandığı ve en az 2 evin düşürülen füze parçaları nedeniyle hasar gördüğü öğrenildi.

Devlet Başkanı Zelenski’nin danışmanı Podolyak, “Kritik altyapıyı yok etmek ve toplu halde sivilleri öldürmek için Rusya tarafından Ukrayna üzerine 120’den fazla füze atıldı” dedi.

Podolyak, paylaşımının devamında Rusya’nın ‘barış müzakeresi’ kapsamında yaptığı açıklamaları alaycı bir dille eleştirdi. Podolyak, “Barışçıl bir çözüm, Rusya Federasyonu için güvenlik garantileri hakkında daha fazla teklif bekliyoruz” dedi.

UKRAYNALI VALİLERDEN AÇIKLAMALAR

Öte yandan Ukrayna’nın Odessa ve Kiev kentlerinin valilerinden füze saldırılarına ilişkin açıklamalar geldi. Kiev Valisi Oleksiy Kuleba, hava saldırısı sirenlerinin çaldığını, hava savunma sistemlerinin çalıştığını duyurdu.

16 FÜZE DÜŞÜRÜLDÜ

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko yaptığı açıklamada, Kiev’e fırlatılan 16 füzenin hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini söyledi.

Klitschko bugün yaptığı başka bir açıklamada ise kentte farklı noktalarda patlamalar olduğunu ifade etmişti. Kiev halkını elektrik kesintileri konusunda uyaran Klitschko, telefonları ve diğer cihazları şarj etmelerini istedi.

Belediye Başkanı Klitschko, saldırıların ardından Kiev’de yaşayanların yüzde 40’ının elektriksiz kaldığını ifade ederek, ekiplerin hatları onarmak için çalışma başlattığını söyledi.

ODESA’DA 21 FÜZE DÜŞÜRÜLDÜ

Ukrayna’nın Odessa Valisi Maksim Marchenko, Ukrayna’ya geniş çaplı füze saldırısı başlatıldığı belirterek Odesa’da 21 füzenin düşürüldüğünü açıkladı. Füze parçalarının bir binaya isabet ettiğini kaydeden Marchenko, olayda yaralanan olmadığını ifade etti.