Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Ukrayna’da peş peşe saldırılar! Rusya tarafından 120’den fazla füze atıldı

Ukrayna’da peş peşe saldırılar! Rusya tarafından 120’den fazla füze atıldı
3 views
29 Aralık 2022 - 13:04
Ukraynada peş peşe saldırılar Rusya tarafından 120’den fazla füze atıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin danışmanı Mihaylo Podolyak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya tarafından 120’den fazla füze atıldığını duyurdu. Ukrayna’nın başkenti Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko ise Kiev’i hedef alan 16 Rus füzesinin düşürüldüğünü açıkladı.

Ukraynalı yetkililer, bugün Rusya ordusunun farklı bölgeleri toplam 120 füzeyle hedef aldığını belirtti. Patlamalarda 3 kişinin yaralandığı ve en az 2 evin düşürülen füze parçaları nedeniyle hasar gördüğü öğrenildi.

Devlet Başkanı Zelenski’nin danışmanı Podolyak, “Kritik altyapıyı yok etmek ve toplu halde sivilleri öldürmek için Rusya tarafından Ukrayna üzerine 120’den fazla füze atıldı” dedi.

Podolyak, paylaşımının devamında Rusya’nın ‘barış müzakeresi’ kapsamında yaptığı açıklamaları alaycı bir dille eleştirdi. Podolyak, “Barışçıl bir çözüm, Rusya Federasyonu için güvenlik garantileri hakkında daha fazla teklif bekliyoruz” dedi.

UKRAYNALI VALİLERDEN AÇIKLAMALAR

Öte yandan Ukrayna’nın Odessa ve Kiev kentlerinin valilerinden füze saldırılarına ilişkin açıklamalar geldi. Kiev Valisi Oleksiy Kuleba, hava saldırısı sirenlerinin çaldığını, hava savunma sistemlerinin çalıştığını duyurdu.

Ukraynada peş peşe saldırılar Rusya tarafından 120’den fazla füze atıldı

16 FÜZE DÜŞÜRÜLDÜ

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko yaptığı açıklamada, Kiev’e fırlatılan 16 füzenin hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini söyledi.

Klitschko bugün yaptığı başka bir açıklamada ise kentte farklı noktalarda patlamalar olduğunu ifade etmişti. Kiev halkını elektrik kesintileri konusunda uyaran Klitschko, telefonları ve diğer cihazları şarj etmelerini istedi.

Belediye Başkanı Klitschko, saldırıların ardından Kiev’de yaşayanların yüzde 40’ının elektriksiz kaldığını ifade ederek, ekiplerin hatları onarmak için çalışma başlattığını söyledi.

ODESA’DA 21 FÜZE DÜŞÜRÜLDÜ

Ukrayna’nın Odessa Valisi Maksim Marchenko, Ukrayna’ya geniş çaplı füze saldırısı başlatıldığı belirterek Odesa’da 21 füzenin düşürüldüğünü açıkladı. Füze parçalarının bir binaya isabet ettiğini kaydeden Marchenko, olayda yaralanan olmadığını ifade etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ölümden kaçış! Kumarhanede şok anlarÖlümden kaçış! Kumarhanede şok anlar
Bu kadarı filmlerde bile olmaz… ‘Öldü’ denilen oğlu 12 yıl sonra aradı!Bu kadarı filmlerde bile olmaz… ‘Öldü’ denilen oğlu 12 yıl sonra aradı!
Nostradamus’un 2023 kehanetleri ortaya çıktı!Nostradamus’un 2023 kehanetleri ortaya çıktı!
WhatsApp bu telefonların fişini çekiyor! Tarih belli olduWhatsApp bu telefonların fişini çekiyor! Tarih belli oldu
Ölü sayısı 63, insanlar yollarda donarak ölüyor, yağmalar başladı!Ölü sayısı 63, insanlar yollarda donarak ölüyor, yağmalar başladı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çığlık çığlığa ablasına koştu: Afacan prens bu kez gözleri yaşarttı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ukrayna’da peş peşe saldırılar! Rusya tarafından 120’den fazla füze atıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son Dakika: Trabzonspor’dan Edin Visca açıklaması! “Başarılı bir ameliyat geçirdi”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Iğdır’da zırhlı araç devrildi: 12 asker yaralı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ölümden kaçış! Kumarhanede şok anlar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Necati Ateş, Abdullah Avcı’ya seslendi! ‘Ne oldu bu takıma’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Beril Pozam: Allah Suna’ya sabır vermiş!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kağıthane’de korkunç kaza! ‘Çöp zannettim’ dedi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Filtreli fotoğraf faciası… 60 yaşındaki şarkıcıyı herkes ayıpladı: Gerçek halini de biliyoruz
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu büyülüyor!
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu’ndan “asgari ücret” tepkisiAralık 22, 2022-4:41 pm
TÜRK-İŞ’ten asgari ücret açıklaması! ‘Geçim şartlarını karşılamıyor…’Aralık 22, 2022-4:39 pm
Merkez Bankası faiz kararını açıkladıAralık 22, 2022-4:38 pm
Benzinden sonra motorine de zam geliyorAralık 16, 2022-3:39 pm
İSPARK otopark ücretlerine rekor zam!Aralık 16, 2022-3:37 pm
METROCITY YANGIN SON DAKİKA.Aralık 16, 2022-1:13 pm
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu kararının ardından ilk açıklama: Belediye başkanı olarak devam edecekAralık 15, 2022-3:40 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !