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Uğur Şahin Çocuklara Müjdeyi Verdi

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Uğur Şahin Çocuklara Müjdeyi Verdi
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08 Eylül 2021 - 16:32
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Pfizer ile birlikte mRNA tabanlı corona virüsü aşısı geliştiren BioNTech’in kurucusu Uğur Şahin, yeni planları ve aşı ile birlikte Covid-19’un geleceği ile ilgili konuştu.

BioNTech’i eşi Özlem Türeci ile birlikte kuran Uğur Şahin, dün Almanya’da katıldığı bir etkinlikte koronavirüs aşısı ile ilgili verileri ve bilgileri paylaştı.

House of Pharma isimli kurumun etkinliğine katılan Dr. Şahin, 12 yaşın altındaki çocuklar için bir Covid-19 aşısı için çalışmaların sürdüğünü müjdeledi. Şahin, BioNTech’in geliştirdiği ve Türkiye’de de kullanılan Comirnaty aşısının çocuklar için hazırlanan bir versiyonunun ilk verilerinin bu ayın sonunda kamuya duyurulacağını açıkladı.

Dr. Şahin, “Şu an 12 yaşın altındaki çocuklar için onay alan bir Covid-19 aşısı yok. Fakat bu durum Ekim ayının sonunda değişebilir. 12 yaşın altındaki çocuklar için çalışmalar tamamlandı. Şu an verileri toparlıyoruz ve birkaç haftamız daha var” dedi.

Türk asıllı bilim insanı, “BioNTech ve ABD’li partnerimiz Pfizer, verileri Eylül ayının sonunda ya da Ekim ayının ortasında denetleyici kurumlarla paylaşacak. Yetkililer genelde bu tür konularda birkaç hafta içinde geri dönüş yapıyor” dedi.

Şahin, “Şu an araştırmalarımızda bir sürprizle karşılaşmadık” derken aşının bu yılın sonuna doğru kullanılabileceğinin altını çizdi.

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