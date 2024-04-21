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Uğur Dündar ‘babalık’ iddialarına isyan etti! “İftiralarınızda boğulun”

Uğur Dündar ‘babalık’ iddialarına isyan etti! “İftiralarınızda boğulun”
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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21 Nisan 2024 - 15:13

Uğur Dündar, sosyal medya üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilere sert tepki gösterdi. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA testi sonuçları, Dündar’ın iddia edilen babalık bağının doğru olmadığını kanıtlarken, usta gazeteci kendisine yönelik linç kampanyasını kınadı.

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