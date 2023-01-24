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Ümraniye’nin hocası canlı yayında avazı çıktığı kadar bağırdı

Ümraniye’nin hocası canlı yayında avazı çıktığı kadar bağırdı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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24 Ocak 2023 - 12:55
Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Ümraniyespor sahasında Fenerbahçe’ye 2-1 kaybetti. Mücadelenin sonunda ev sahibi takımın attığı golün iptal edilmesine gündemi salladı. Maçın ardından sert açıklamalar yapan Ümraniye’nin hocası Recep Uçar, “F.Bahçe kulübesindekiler bizim yediğimiz gol için de haklısın hocam faul var dediler” açıklamasını yaptı.

Ümraniye'nin hocası canlı yayında avazı çıktığı kadar bağırdı: F.Bahçeliler bile faul dedi

Süper Lig’in 20. haftasında Ümraniyespor sahasında Fenerbahçe’ye yenildi. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Ümraniyespor’un teknik direktörü Recep Uçar, Fenerbahçe karşılaşmasıyla ilgili flaş açıklamalar yaptı. Canlı yayında zaman zaman sesi yükselen Uçar, hararetli olduğu için de özür diledi.

“HAKEMLER BENİ ÇILDIRTTI”
İptal olan golleri hakkında da konuşan Uçar, “Ülkedeki en nezaketli teknik adamlardan biriyim ama kart görüyorum. Bizim yediğimiz golden önce kaç faul var, bakalım. Bizim hiçbir pozisyonumuza bakılmıyor. Bizim attığımız ikinci golden önce faul var. Ben haksızlık istemiyorum ama hakemler beni çıldırttı.” dedi.

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“FENERBAHÇE KULÜBESİNDEKİ HERKES FAUL VAR DİYOR”
Açıklamalarına devam eden Uçar, “Fenerbahçe kulübesindeki herkes bizim ikinci gol için faul diyor ama bizim yediğimiz ikinci gol için de haklısın, faul vardı hocam dediler. Ben mazeret üretmem, sonuncuysak sebebi benim ama yeter artık. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray en ufak şeyde TFF’yi basıyor ve en ufak şeyde lehlerine her şey değişiyor. Şu gri pozisyonlarda da bir kez bize dönsün benim canım çok yanıyor.” açıklamalarını yaptı.

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