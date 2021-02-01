Aynı Aileden 5 kişi Korona virüs Kurbanı

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Sakarya Akyazı’da üç hafta içerisinde aynı aileden 5 kişi, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Aileden 5 kişinin daha corona tedavisi gördüğü öğrenildi.

Sakarya’nın Akyazı ilçesine bağlı Hasanbey Mahallesi’nde yaşayan 5 çocuk babası Ahmet Aydın (58), dün tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Ahmet Aydın’ın cenazesi aynı gün Akyazı’da toprağa verildi. Ahmet Aydın’ın son üç haftada annesi Keziban Aydın, üvey annesi Türkan Aydın ve kız kardeşleri Safiye Aydın Demirtaş ve Emine Aydın Salih’i corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ DAHA TEDAVİ GÖRÜYOR

Corona virüs nedeniyle Aydın ailesinden iki kişinin Akyazı ilçesinde evde, üç kişinin ise hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekipleri ailenin diğer fertleri ve yakınlarıyla ilgili çalışma başlattı.