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UEFA Şampiyonlar Ligi haftanın 11’inde Galatasaraylı futbolcuda var

UEFA Şampiyonlar Ligi haftanın 11’inde Galatasaraylı futbolcuda var
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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05 Ekim 2023 - 16:53

Galatasaray’ın Kolombiyalı defans oyuncusu Davinson Sanchez, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ikinci haftanın 11’ine seçildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta maçları sona ererken, haftanın en iyileri de belli oldu.

UEFA’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, haftanın 11’i duyuruldu. Galatasaray’ın deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United’ı 3-2 mağlup ettiği maçta 2 asist yapan Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, haftanın 11’ine seçildi.

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Sarı-kırmızılılarda Şampiyonlar Ligi’nde ilk haftanın 11’inde de Brezilyalı futbolcu Tete yer almıştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ikinci haftanın en iyi 11’i şöyle:

Kaleci
Marc-Andre ter Stegen (Barcelona)

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Defans
Davide Calabria (Milan)
Fabian Schar (Newcastle United)
Davinson Snchez (Galatasaray)

Orta saha
Osman Bukari (Kızılyıldız)
Miguel Almiron (Newcastle United)
Jude Bellingham (Real Madrid)
Brais Mendez (Real Sociedad)

Forvet
Bruma (Braga)
Rasmus Hojlund (Manchester United)
Danylo Sikan (Shakhtar Donetsk)

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