Okan Buruk’a rekor zam. Yeni ücreti belli oldu

Galatasaray’da Okan Buruk’la yapılan yeni sözleşmenin detayları ortaya çıktı.
Galatasaray’da yönetim kurulu Okan Buruk’la yeni sözleşme için anlaşmıştı.
Göreve başlarken 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Buruk’a yıllık 19 milyon lira ödeniyordu.
Sarı kırmızılı kulüp yeni sözleşmeye göre Buruk’a rekor oranda zam yaptı.
Sabah Gazetesi’nin haberine göre; yapılan görüşmeler sonrası bu rakam 40 milyon TL’ye çıkartıldı.
Önümüzdeki günlerde Galatasaray’ın bir tören düzenleyerek 49 yaşındaki Buruk’a imza attıracağı belirtildi.