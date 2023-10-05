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Okan Buruk’a rekor zam. Yeni ücreti belli oldu

Okan Buruk’a rekor zam. Yeni ücreti belli oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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05 Ekim 2023 - 16:34

Galatasaray’da Okan Buruk’la yapılan yeni sözleşmenin detayları ortaya çıktı.

Galatasaray’da yönetim kurulu Okan Buruk’la yeni sözleşme için anlaşmıştı.

Göreve başlarken 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Buruk’a yıllık 19 milyon lira ödeniyordu.

Sarı kırmızılı kulüp yeni sözleşmeye göre Buruk’a rekor oranda zam yaptı.

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Sabah Gazetesi’nin haberine göre; yapılan görüşmeler sonrası bu rakam 40 milyon TL’ye çıkartıldı.

Önümüzdeki günlerde Galatasaray’ın bir tören düzenleyerek 49 yaşındaki Buruk’a imza attıracağı belirtildi.

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