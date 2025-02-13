TÜSİAD’DAN SİYASİ VE EKONOMİK GELİŞMELERE ELEŞTİRİ

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), son dönemdeki siyasi ve ekonomik gelişmelere yönelik kritik açıklamalarda bulundu. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, özellikle hızlı bir şekilde gelişen ve toplumsal endişe yaratan olayların, toplumun güvenini sarstığını belirtti. Aras, bu olayların kısa sürede toplumda önemli bir endişe atmosferi oluşturduğunu ifade etti.

TÜSİAD’IN ENDİŞE DUYDUĞU GELİŞMELER

TÜSİAD, son dönemde yaşanan bir dizi olayın, Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal yapısına büyük etkilerde bulunduğunu düşünüyor. TÜSİAD, şu olayların toplumsal güveni tehdit ettiğini belirtiyor:

Ümit Özdağ’ın Tutuklanması : Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklanması, siyasi ortamda önemli bir yer tutuyor. Bu gelişme, toplumda gerginlik yaratırken, demokrasinin ve ifade özgürlüğünün sınırlarını sorgulatıyor.

Ekrem İmamoğlu Hakkında Soruşturma : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hakkında başlatılan soruşturma, siyasetin yargıyı etkileyerek yönlendirilmesi endişelerini güçlendiriyor.

Ayşe Barım’ın Tutuklanması : Gezi Parkı olaylarıyla bağlantılı olarak menajer Ayşe Barım’ın tutuklanması , yargının siyasi müdahalelere açık olduğunu düşündürüyor.

Suat Toktaş’ın Tutuklanması : HALK TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın tutuklanması, medya özgürlüğü üzerindeki baskının arttığına işaret ediyor.

Teğmenlerin İhraç Edilmesi: Kara Harp Okulu mezunu teğmenlerin “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” dedikleri için TSK’dan ihraç edilmeleri, askeri ve siyasi baskıların giderek arttığını gözler önüne seriyor.

TOPLUMSAL GÜVEN VE ADALATİN İTHAMLARI

TÜSİAD, bu gelişmelerin Türkiye’de toplumsal güveni sarstığını ve adaletin bağımsızlığına dair ciddi endişeler oluşturduğunu belirtiyor. Dernek, yargının ve adaletin operasyonel amaçlarla kullanılması durumunun, ekonomik istikrara ciddi zararlar vereceği uyarısını yapıyor. Bu tür gelişmelerin, ülkenin demokratik yapısını tehdit ettiğini vurgulayan TÜSİAD, bir an önce adaletin bağımsızlığının sağlanması gerektiğini ifade etti.

TÜSİAD’IN TARİHSEL ROLÜ VE ETKİLERİ

TÜSİAD, Türkiye’nin siyasi ve ekonomik yapısını etkileyen önemli gelişmelerde tarihsel olarak da aktif bir rol oynamıştır. 1979 yılında Bülent Ecevit hükümetinin düşmesinde, 1995 seçimlerinde ise Refah Partisi’nin iktidara gelmesi sürecinde etkili olmuş ve koalisyon hükümetinin oluşumunda aktif olarak yer almıştır.

Bu durum, TÜSİAD’ın sadece ekonomik değil, aynı zamanda siyasi gelişmeler üzerinde de belirleyici bir etkisi olduğunu göstermektedir.

EKONOMİK ÇÖKÜŞE KARŞI UYARI

TÜSİAD, son gelişmeler ışığında, ekonomik çöküş yaşanmaması için siyasi istikrar ve adaletin bağımsızlığına olan ihtiyacın altını çizdi. Dernek, hukukun üstünlüğü ve toplumsal güven sağlanmadan, Türkiye’nin ekonomik kalkınma ve istikrar yakalamasının mümkün olmayacağını belirtti.

TÜSİAD’ın yaptığı açıklamalar, toplumsal endişeyi ve ekonomik istikrarsızlığı dikkate alarak yapılmış değerli uyarılar olarak öne çıkıyor. Bu açıklamalar, sadece ekonomiyi değil, Türkiye’nin toplumsal yapısını da doğrudan etkileyebilecek niteliktedir.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr