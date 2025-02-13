ÖZGÜR ÖZEL’DEN TÜSİAD’A DESTEK

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye’nin son dönemdeki ekonomik ve yargısal gelişmeleri üzerine yapılan eleştirilere değinerek TÜSİAD’ın tespitlerini doğru bulduğunu belirtti. Özel, TÜSİAD‘ın son açıklamalarına katıldığını ifade ederek, yapılan değerlendirmelerin ülkenin geleceği açısından önemli olduğunu vurguladı.

TÜSİAD’IN AÇIKLAMALARI VE HAKLILIK VURGUSU

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, ülke ekonomisinin son dönemde ciddi bir güvensizlik ortamına girdiğine dikkat çekmiş ve gelişen olayların toplumsal endişe yarattığını belirtmişti. Aras, özellikle son zamanlarda meydana gelen olayların, ekonomik güveni zedelediğini ve insanların geleceğe dair belirsizlik yaşadığını ifade etmişti.

Özgür Özel, TÜSİAD‘ın bu açıklamalarını doğru bulduğunu ve ekonominin geleceğiyle ilgili haklı endişeleri dile getirdiğini söyledi. Özel, “Adaletin ve yargıçların operasyonel amaçlarla kullanılmasının, ekonomiyi doğrudan olumsuz etkileyeceği gerçeği ortadadır. TÜSİAD’ın değerlendirmeleri, ülkenin geleceğini düşünen önemli tespitlerdir” şeklinde konuştu.

ADALAT VE YARGI ÜZERİNDEKİ İTHAMLAR

CHP Genel Başkanı, yargının bağımsızlığının son yıllarda giderek zayıfladığını ve adaletin operasyonel araçlara dönüştüğünü belirtti. Bu durumun, sadece toplumsal güveni değil, aynı zamanda ekonomiyi de derinden sarstığını ifade etti. Özgür Özel, adaletin ve yargının siyasi amaçlarla şekillendirilmesinin, ülkenin ekonomik çöküşünü hızlandırabileceğine dikkat çekti.

GÖRÜŞMELER VE EKONOMİK GÜVEN

Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile gerçekleştirdiği görüşmede de bu endişelere değindi ve Türkiye’nin ekonomik sorunlarını çözmek adına atılması gereken adımlar üzerine değerlendirmeler yaptı. Bu görüşme, ekonomik krizden çıkış yolunun toplumsal güvenin tesis edilmesi ve adaletin bağımsızlığı ile mümkün olacağına işaret etti.

TÜSİAD’IN ROLÜ VE GELECEK ADIMLAR

TÜSİAD, yaptığı açıklamalarla, hem ekonomik çöküşün önüne geçilmesi gerektiğini hem de Türkiye’nin ulusal güvenini tehdit eden adaletin ve yargının manipüle edilmesinin kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurguladı. Bu bağlamda Özgür Özel, TÜSİAD’ın dile getirdiği tespitlerin yerinde ve kritik olduğunun altını çizdi. Ekonomik güvenin sağlanabilmesi için şeffaflık, adaletin bağımsızlığı ve demokratik kurumların güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

SONUÇ: ÜLKENİN GELECEĞİ İÇİN BİR UYARI

Özgür Özel, TÜSİAD’ın yapmış olduğu açıklamalarla ülkenin geleceğini düşünerek önemli değerlendirmelerde bulunduğunu vurguladı. Yapılan eleştiriler, sadece ekonomiyi değil, aynı zamanda Türkiye’nin toplumsal yapısını ve demokrasiyi de doğrudan etkilemektedir. Özel, bu değerlendirmelerin doğru bir şekilde anlaşılması ve Türkiye’nin geleceği adına gerekli adımların atılması gerektiğini belirtti.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr