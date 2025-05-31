ELON MUSK’IN GÖZÜNDEKİ MORLUK DİKKAT ÇEKTİ

Elon Musk’ın Gözündeki Morluk Dikkat Çekti: Trump ile Basın Toplantısında Gündem Oldu

Elon Musk, 30 Mayıs 2025 tarihinde Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında eski ABD Başkanı Donald Trump ile kameraların karşısına geçti. Musk’ın sağ gözündeki belirgin morluk ise basın toplantısının en çok konuşulan detaylarından biri oldu.

Musk, gözündeki morluğun sebebini ise samimi bir şekilde açıkladı. Ünlü girişimci, “Beş yaşındaki oğlum X ile şakalaşıyorduk. Ona ‘Hadi yüzüme yumruk at’ dedim. O da gerçekten attı” ifadeleriyle olayı anlattı. Bu esprili açıklama sosyal medyada da geniş yankı buldu ve birçok kullanıcı Musk’ın yaşadığı durumu mizahi şekilde paylaştı.

Elon Musk, toplantıda “The Dogefather” yazılı tişörtü ile dikkat çekti. Toplantı sırasında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ilgili sosyal medyada yayılan “tartışmalı tokat” videosuna atıfta bulunarak, “Fransa’nın yakınında bile değildim” diyerek espri yaptı.

Musk’ın Trump yönetimindeki Devlet Verimliliği Departmanı’nda (DOGE) geçirdiği 130 günlük görev süresi boyunca, departmanın 175 milyar dolar tasarruf sağladığı bildirildi. Donald Trump ise Musk’ın katkılarını överek, “O her zaman bizimle olacak” dedi.

Elon Musk’ın Gözündeki Morluk Sosyal Medyada Gündem Oldu

Elon Musk’ın moraran gözü, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Kullanıcılar, Musk’ın “Oğlum vurdu” açıklamasını esprili paylaşımlarla destekledi. Bu olay, Musk’ın basın toplantısına eğlenceli ve samimi bir hava kattı.