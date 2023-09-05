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Türkiye’de gizli Afgan Ordusu. Nerede gizleniyorlar

Türkiye’de gizli Afgan Ordusu. Nerede gizleniyorlar
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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05 Eylül 2023 - 15:23
Emekli Gazi Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz ülkemizde bulunan kaçak Afganların sayılarının yüzbinleri bulmasına rağmen sokaklarda görünmediğini ve askeri eğitim almış olan bu Afganların Türk Milleti için tehdit oluşturduğunu belirtti.
Taliban’ın 2021 yılında Afganistan yönetimini tamamen ele geçirmesinin ardından, sayıları yüzbinleri bulan Afganlar yığınlar halinde İran üzerinden ülkemize giriş yaptı.Sınırlarımızdan her gün kaçak bir şekilde ellerini kollarını sallayarak giriş yapan Afganların askeri eğitim aldıkları hatta bu eğitimleri ABD ordusunun verdiği de iddia ediliyor.“YÜZBİNLER NEREDE?”Emekli Gazi Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda sayıları yüzbinleri bulan ve tamamının ordu eğitimi alan genç erkeklerden oluştuğunu iddia etti. Sınırlarımızdan 4’lü sıralarla ve askeri nizam ile geçtiklerini belirten Eryılmaz, “ABD’nin Afganistan’da yetiştirdiği ordu, Taliban’ın Afganistan’da hakimiyeti sağlanmasından sonra, 4’ lü sıralarla askeri nizamda yürüyerek sınırımızı geçti.

Ancak bizler sokaklarda Suriyeli görsekte, pek Afgan göremiyoruz. Tamamı askeri eğitim almış genç erkeklerden oluşan bu onbinler hatta yüzbinler nerede.” İfadelerini kullandı.

Geçtiğimiz aylarda kendi silahlarını yapabildikleri ortaya çıkan Afganlara dikkat çeken Eryılmaz şu ifadeleri kullandı: “Daha Türkiye’ye girmeden kalacakları koğuş modeli evler hazırlanmış olmasın. Askeri hiyerarşi devam ediyor olabilir mi?Şimdi de kendi silahlarını yapabildiklerini görüyoruz….Ya sen Türk milleti sen ne haldesin…”

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