Türkiye’de gizli Afgan Ordusu. Nerede gizleniyorlar

Emekli Gazi Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz ülkemizde bulunan kaçak Afganların sayılarının yüzbinleri bulmasına rağmen sokaklarda görünmediğini ve askeri eğitim almış olan bu Afganların Türk Milleti için tehdit oluşturduğunu belirtti.