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İşte TRT’nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler

İşte TRT’nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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05 Eylül 2023 - 15:10
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonluğunun ardından büyük bir sevinç yaşadı. TRT’nin sakladığı görüntüler ortaya çıktı. İşte o anlar…
Türkiye’nin gururu Kadın Voleybol Milli Takımımız, Belçika’da Sırbistan’ı 3-2 yenerek Avrupa Şampiyonu olurken, milyonlar ekran başına kilitlenmişti.Karşılaşma sonrası yaşanan coşku büyüktü.Milliler salonda birbirlerine sarılırken, Türkiye sokaklardaydı. Alanlarda kurulan dev ekranlardan karşılaşmayı izleyenler sevinç gözyaşları dökerken evlerinde maçı izleyenler de televizyonlarının başından ayrılamıyordu. Çünkü maç sonrası salonda yaşananları görmek istiyordu.Ancak TRT yine yaptı yapacağını. Kendine göre seçim yaptı, istediğini yayınladı, istemediğini yayınlamadı.

Voleybolcularla röportaj yaptı TRT muhabiri ama Ebrar Karakurt’la mikrofon uzatmadı. Melissa Vargas’a da. Oysa Vargas maçın oyuncusuydu, şampiyonanın da. Ya Ebrar’ın İstiklal Marşı okurken ağlaması… Vargas da gözyaşlarını tutamadı. Vargas’ı Eda Erdem teselli etti.

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AĞLAMASI
Dünyaca ünlü sanatçımız Tarkan da büyük finaldeydi, millilerimizle birlikteydi. Hatta maç sonra alana indi. Altın kadınlarımızın sevinçlerine ortak oldu, birlikte şarkı söyledi.
Salonda tribündeki Türkler de katıldı bu koroya.TRT, Tarkan’ı da sakladı. İşte şu görüntü:

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TARKAN
Türkiye’nin gururu Kadın Voleybol Milli Takımımız, Milletler Ligi’nin ardından Avrupa’da da altın madalyanın sahibi oldu. Daha önce bir kez finalde kaybettiğimiz Sırbistan ile kıran kırana bir mücadeleye girdik, setlerde iki kez geri düştük. ‘Türkler bitti demeden bitmez’ sözünü bu kez Belçika’da Sırplar’a gösterdik. Karar setinde muhteşem mücadele ettik. Melissa Vargas’ın maçtaki 41. sayısı, Filenin Sultanları’na Avrupa şampiyonluğunu getirdi.
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