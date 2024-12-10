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TÜRKİYE’DE EHLİYET YAŞ SINIRI DEĞİŞTİ: GENÇ SÜRÜCÜLER İÇİN YENİ FIRSATLAR

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Türkiye’de ehliyet alma yaş sınırlarında yapılan düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeler, genç sürücülerin erken yaşta ehliyet sahibi olabilmesinin önünü açarken, bazı ehliyet sınıflarında yaş sınırları düşürüldü.

YENİ YAŞ SINIRLARI VE EHLİYET SINIFLARI

Resmi Gazete’de açıklanan yeni düzenlemeye göre, ehliyet alma yaş sınırlarında aşağıdaki değişiklikler yapıldı:

  • M, A1 ve B1 Sınıfı Ehliyetler: Yaş sınırı 18’den 16’ya indirildi.
  • D Sınıfı Ehliyetler: Yaş sınırı 26’dan 24’e düşürüldü.
  • Diğer Ehliyet Sınıfları:
    • A2, B, BE, C1, C1E, F, G Sınıfları: 18 yaş
    • A Sınıfı: 20 yaş
    • C, CE, D1, D1E Sınıfları: 21 yaş
    • DE Sınıfı: 24 yaş

Bu düzenlemeler, hem gençlerin araç kullanımına erken başlamalarını sağlayacak hem de ticari taşıma sektöründe ehliyet alma yaşını düşürerek yeni iş fırsatları yaratacak.

YENİ DÜZENLEMELERİN DETAYLARI

  • M Sınıfı Ehliyet: Motorlu bisikletler (moped), saatte 45 km’yi geçmeyen, motor gücü 50 cc veya daha az olan araçlar kullanılabilecek.
  • A1 Sınıfı Ehliyet: Motor hacmi 125 cc’yi geçmeyen ve güç sınırı 11 kW olan motosikletler kullanılabilecek.
  • B1 Sınıfı Ehliyet: Dört tekerlekli motosikletler (quad), motor gücü 15 kW’ı aşmayan araçlar için geçerli olacak.
  • D Sınıfı Ehliyet: Yolcu taşımacılığı için kullanılan büyük araçlar, otobüsler ve benzeri ticari araçlar için alınabilecek.

İLERİ YAŞLARDA SAĞLIK KONTROLLERİ

Yeni düzenlemeyle birlikte, 80 yaş ve üzerindeki sürücüler için sağlık kontrolleri daha sık yapılacak. 65 yaş üstü sürücülerde sağlık kontrolü yenileme süresi 3 yıl, 80 yaş ve üzeri sürücüler için ise 2 yıla indirildi.

TRAFİK GÜVENLİĞİ VE GENÇ SÜRÜCÜLERE FIRSATLAR

Bu düzenleme, özellikle genç sürücülere erken yaşta ehliyet alabilme imkanı sunarken, trafik güvenliğini artırmayı hedefliyor. Ayrıca, ticari taşımacılık sektöründe de yaş sınırlarının düşürülmesiyle yeni iş fırsatlarının doğması bekleniyor.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/

TÜRKİYE’DE EHLİYET YAŞ SINIRI DEĞİŞTİ: GENÇ SÜRÜCÜLER İÇİN YENİ FIRSATLAR
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