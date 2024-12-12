TÜRKİYE VE ABD SURİYE’Yİ MASAYA YATIRIYOR: BLİNKEN’IN ANKARA ZİYARETİNİN DETAYLARI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye ve bölgesel dinamikleri görüşmek üzere 12 Aralık 2024 tarihinde Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Ziyaret kapsamında Blinken, Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile kritik bir görüşme yapacak. Görüşmenin ana gündem maddeleri, Suriye’nin yeni siyasi yapısı ve YPG’nin bölgedeki durumu olacak.

SURİYE’DE YENİ DÖNEM VE TÜRKİYE’NİN ÖNCELİKLERİ

Türkiye, uzun süredir Suriye’nin kuzeyinde 30 kilometre derinliğinde bir “güvenli bölge” oluşturmayı hedefliyor. Bu bölgeden YPG unsurlarının tamamen çıkarılması, Ankara’nın en önemli talepleri arasında yer alıyor. ABD ise YPG’ye verdiği desteği, “IŞİD ile mücadele” gerekçesiyle sürdürüyor. Ancak son dönemde, ABD’nin bu konuda daha esnek bir tutum sergilemeye başladığı belirtiliyor.

ABD-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Blinken’ın ziyareti öncesinde, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede de Suriye’deki son gelişmeler ve ikili ilişkiler masaya yatırıldı. Ankara-Washington hattında artan diplomasi trafiği, iki ülkenin Suriye konusundaki yeni döneme birlikte yön vermek istediğinin bir işareti olarak görülüyor.

ABD’NİN SURİYE POLİTİKASINDA DEĞİŞİM SİNYALLERİ

ABD’nin yeni yönetiminin Suriye politikasında önemli değişiklikler yapabileceği konuşuluyor. Özellikle, ABD Başkanı Joe Biden’ın Suriye’deki askeri varlığın azaltılmasını destekleyen açıklamaları dikkat çekiyor. Ayrıca, Türkiye’nin bölgedeki etkisinin artması, ABD’nin politikalarında Türkiye ile daha yakın iş birliğine yönelmesine neden olabilir.

GÖRÜŞMENİN OLASI SONUÇLARI

Blinken ve Fidan’ın görüşmesi, sadece Suriye değil, bölgesel güvenlik ve ABD-Türkiye ilişkileri açısından da büyük önem taşıyor. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında bir telefon görüşmesi yapılabileceği de kulislerde konuşuluyor.

Bu ziyaret, iki ülkenin Suriye’deki yeni döneme dair ortak bir yol haritası belirlemesi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: https://www.medyaradar.net