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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Muhalefete Müsilaj Benzetmesi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Muhalefete Müsilaj Benzetmesi
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30 Haziran 2021 - 13:28
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Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete müsilaj benzetmesi yaptı.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Türkiye 2023 yılına yaklaştıkça ülkemize ve partimize yönelik saldırıların artacağı anlaşılıyor. Muhalefet partileri Türkiye’nin önünü kesmeye yönelik çalışmalara ortak olmaktadır. Muhalefet ve iktidar arasında her zaman çekişmeler olmuştur ama bu defa fotoğraf daha farklı.

Kıyılar nasıl müsilaj tehdidi altındaysa siyasette de yerli ve milli her adımı yok etmeye çalışan ve siyaseti kirleten bir müsilajla karşı karşıyayız. CHP’nin başını çektiği bu müsilaj, milletimizin üzerine yağmur gibi yağdırmaktadır. Burada sehven yanlış bilgi verme değil bilinçli çarpıtma ve yalan stratejisi yürütülmektedir. (Sosyal medya düzenlemesi) Artık bizim de acilen gündemimize almamız gerekiyor.

“BUNUN ADI YALAN TERÖRÜ”

Bunlara göre; cumhurbaşkanından başlayarak bakanlarından bürokratlarına kadar herkes yolsuzluk yapmakta vatana ihanet etmekte. Herkes uyuşturucu kaçakçısı, herkes yanlış. Ülkesini aklına gelen her türlü aşağılık sıfatla itham edecek kadar kendini kaybetmiş bir ruh haliyle karşı karşıyayız. Türkiye, CHP zihniyetinin yalan ve iftira zulmüne maruz kalmaktadır. Bunun adı da bir yalan terörüdür.

“ARTIK PSİKİYATRİNİN KONUSU”

Bizim bu ruh hastasına ayıracak tek saniyemiz yoktur. CHP Genel Başkanı artık siyasetin değil psikiyatrinin konusudur. Doktorlar inşallah “bir teşhis koyar. Bize düşen Allah şifa versin demekten ibarettir.

ERKEN SEÇİM İDDİALARI

6 ay sonra seçim varmış duydunuz mu? Bay Kemal diyorsa doğrudur. Haziran 2023 Türkiye’nin seçim takvimidir.

“BUNLAR DEVLET DEĞİL ZİLLET”

Bu ülkede Osmanlı’dan miras demiryolu projelerinin hepsini Gazi Mustafa Kemal’dan sonra CHP rafa kaldırdı. Bu ülkede vurulan her kazmanın önüne CHP dikilmiştir. Üç köprüye de CHP karşı çıkmıştır. Ne kadar baraj, bölünmüş yol, otoyol, şehir hastanesi varsa CHP hepsinin önünü kesmeye çalışmıştır.

Kanal İstanbul için aynı takozu yapmaya çalışıyorlar. Yeminli Türkiye düşmanları bile çıtayı bu seviyeye indiremez. Kredi verecek olursanız ödemeyiz diyorlar. Ödemeyi kesinlikle yapmayız diyorlar. Bunlar daha şimdiden, devlet nedir yönetmek nedir bunlardan haberi yok. Uluslarrası bir tahkim mekanizması var, bundan haberleri yok. Biz iktidar olduk, bizden önceki borçlanmaları ödemedik mi? Ödedik, ödüyoruz. Niye? Devlet budur da onun için ama bunlar devlet değil zillet.

Biz Kanal İstanbul dedik, onların daha cazip proje önermesini isterdik. Onlardan daha iddialı projeler ortaya koymalarını beklerdik. Biz şehir hastaneleri dedik. Hiçbir vatandaşımız sağlık sistemi dışında kalmayacak dedik. Onlardan daha çarpıcı projeler ortaya koymalarını beklerdik. Bu örnekleri her alanda verebiliriz.

“KENTSEL SIKIŞIKLIĞIN ÖNÜNE GEÇECEK”

Kanal İstanbul konusundaki beyanlarıyla bile ne anayasa ne yasa ne devlet adabı tanıdıklarını, millete zerre kadar saygılarının olmadığını açıkça ortaya koymaktadırlar. Türkiye Kanal İstanbul projesine kavuşacak. Kanal İstanbul’u şehrin geleceğini kurtaracak bir eser olarak görüyoruz.  Kanal İstanbul’un ilk köprüsünün temelini atarak bismillah dedik. Deplase çalışmalarının ardından kazı çalışmalarına süratle başlıyoruz. İki tarafta inşa edilecek 500 bin kişilik şehirler ilave nüfus değil depreme hazırlık için kentsel sıkışıklığın önüne geçme amaçlıdır.

“11 YIL ÖNCE AÇIKLADIK”

Neymiş yeteri kadar tartışılmamış. Biz 11 yıl önce kamuoyuna açıkladık. Bunca yıl aklınız neredeydi. Bunlar sadece dedikodu üretsinler, yalan terörü ile de milleti aldatmaya kalksınlar. İstanbul’a karşı sorumluluklarını yerine getirmeyenlerin Kanal İstanbul hakkında ileri geri konuşması kendilerini komik duruma düşürmekten başka bir işe yaramaz.

KATARLILARA SINAVSIZ TIP İDDİASI

Katarlıların üniversitelere sınavsız gireceği yalanını söyleyebilecek kadar alçalabilen bir kafa bulunuyor. Bu ne densizliktir, bu ne terbiyesizliktir. Bu ülkenin bizimle olan ilişkilerini bir kenara koyup kalkıp ‘Katarlı öğrenciler sınavsız üniversiteye girecek’ diyorsunuz. Tepeden tırnağa hepsi yalan. Bunlar yalan dersini özellikle alıyorlar. Kendi yanındakilere de aldırtıyor. Önlerine gelen haberlerin doğruluğunu araştırmaya dahi tenezzül etmiyorlar. Bu 12 ülkeyle aramızda 1994 yılından beri varolan Askeri Sağlık İşbirliği Protokolü’nün Katar’la da imzalanmasından ibarettir.

Kılıçdaroğlu’na inanan kendi tabanı bunu ne kadar devam ettirecek. Yaptıkları herhangi bir eser söz konusu değil. Herhangi bir yerde çeşmenin musluğunu açmaya gidiyor, adı açılış oluyor. Arıtma tesisi için temel atmama töreni yapıyorlar. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihine yeni yeni giriyor.”

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