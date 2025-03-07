TÜRKİYE KUPASI’NDA DEV EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, geçtiğimiz günlerde çekilen kura ile belli oldu. Futbolseverler, büyük derbi ve zorlu karşılaşmaların heyecanını yaşamaya hazırlanıyor.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Türkiye Kupası çeyrek finalinde, Süper Lig’in güçlü ekipleri birbirine rakip olacak. İşte çeyrek final eşleşmeleri:

Fenerbahçe – Galatasaray : Kadıköy’de oynanacak bu derbi, Türkiye’nin en büyük iki kulübünün karşılaşmasıyla futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

– : Kadıköy’de oynanacak bu derbi, Türkiye’nin en büyük iki kulübünün karşılaşmasıyla futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Trabzonspor – Bodrum FK : Karadeniz temsilcisi Trabzonspor, Bodrum FK’yı evinde konuk edecek.

– : Karadeniz temsilcisi Trabzonspor, Bodrum FK’yı evinde konuk edecek. Beşiktaş – Göztepe : Beşiktaş, İzmir ekibi Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

– : Beşiktaş, İzmir ekibi Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Konyaspor – İskenderunspor: Anadolu takımları, bu turda adlarını yarı finale yazdırmak için mücadele edecek.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Çeyrek finalin ardından, kazanan takımlar yarı finalde karşılaşacak. Yarı final eşleşmeleri şu şekilde:

Trabzonspor/Bodrum FK – Beşiktaş/Göztepe

– Konyaspor/İskenderunspor – Fenerbahçe/Galatasaray

MAÇ TARİHLERİ VE FİNAL İÇİN GERİ SAYIM

Çeyrek final maçları, 1, 2 ve 3 Nisan tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Yarı final maçları ise 22, 23 veya 24 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye Kupası’nın finali ise 14 Mayıs’ta oynanacak.

Futbolseverler, Türkiye Kupası’ndaki bu heyecan verici eşleşmelerin ve derbi atmosferinin keyfini çıkaracak.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com