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TFF’DE PFDK DEĞİŞİMİ: BAŞKAN VE ÜYELER İSTİFA ETTİ, YENİ BAŞKAN PINARBAŞI

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TFF Duyurdu: PFDK Başkanı ve Üyeleri İstifa Etti, Yerine Başbuğ Pınarbaşı Atandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nda (PFDK) önemli bir değişiklik yaşandığını duyurdu. Kurulun Başkanı Av. Celal Nuri Demirtürk, Başkan Vekili Av. Taha Çalık ve Raportör Üye Av. Serhat Çetin, kişisel nedenlerle görevlerinden istifa etti.

TFF duyurdu! PFDK'da köklü değişiklik

 Yeni PFDK Başkanı ve Üyeleri Belli Oldu

TFF, yapılan istifaların ardından hızlıca yeni görevlendirmeleri gerçekleştirdi:

  • PFDK Başkanı: Başbuğ Pınarbaşı

  • Yeni Üyeler: Abdullah Adır ve Yusuf Ziya Taşkın

TFF tarafından yapılan açıklamada, istifa eden kurul üyelerine Türk futboluna yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür edildi ve yeni atanan isimlere başarı dilekleri iletildi.

 PFDK Değişikliği Neden Önemli?

PFDK, Türk futbolunun disiplin sürecinde kilit rol oynayan bir kuruldur. Bu kurul, futbolcular, teknik direktörler, kulüpler ve yöneticiler hakkında cezai işlemleri değerlendiren ve karara bağlayan resmi mercidir. Bu nedenle yaşanan istifa ve yeni atamalar, ligler öncesi oldukça kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

TFF’DE PFDK DEĞİŞİMİ: BAŞKAN VE ÜYELER İSTİFA ETTİ, YENİ BAŞKAN PINARBAŞI
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