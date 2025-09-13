Türkiye Finalde! Yunanistan’a Fark Attık

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda A Milli Erkek Basketbol Takımı tarih yazdı! Yarı finalde Yunanistan’ı 94-68 yenen milliler, 14 Eylül Pazar günü finalde Almanya ile karşılaşacak.

Maça hızlı başlayan Türkiye, ilk periyodu 26-16 önde tamamladı. Devreye 49-31 üstün giren milliler, ikinci yarıda da farkı açarak rakibine şans tanımadı. Türkiye, Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk kez 8 maç üst üste kazanma başarısı gösterdi. Yunanistan’a resmi maçlarda 15 yıl aradan sonra üstünlük sağlandı.

Ercan Osmani, 28 sayıyla galibiyetin mimarı oldu ve maçın oyuncusu seçildi. Milli takım oyuncuları ve teknik ekip, maç sonrasında büyük bir sevinç yaşadı. Taraftarlar sosyal medyada kutlama mesajlarıyla milli takımı destekledi. Türkiye, 2001’den sonra ikinci kez Avrupa Şampiyonası finaline yükseldi