Alperen Şengün’den Galibiyet Sonrası Mesaj!

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya daha imza attı. “12 Dev Adam”, yarı finalde güçlü rakibi Yunanistan’ı 94-68 gibi net bir skorla mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından takımın yıldız isimlerinden Alperen Şengün’ün yaptığı paylaşım ise kısa sürede gündem oldu.

Maç boyunca gösterdiği performansla taraftarların büyük beğenisini kazanan Şengün, karşılaşma sonrasında sosyal medya hesabından “İyi gelmez mi hiç deniz havası?” mesajını paylaştı. Milli yıldızın bu sözleri, hem esprili üslubu hem de rahat tavırlarıyla taraftarlar arasında geniş yankı buldu.

Kısa sürede binlerce yorum alan paylaşım, saatler içerisinde yüz binlerce beğeniye ulaştı. Birçok basketbolsever, bu sözleri Türkiye’nin finale yükselmesinin ardından gelen rahatlama ve mutluluk ifadesi olarak yorumladı.

Milli Takım’ın tarihi zaferinde önemli rol oynayan Alperen Şengün, hem parkeye koyduğu enerji hem de maç sonrasında verdiği mesajlarla “12 Dev Adam” ruhunu bir kez daha yansıttı.