  1. Haberler
  2. SPOR
  3. Alperen Şengün’den Galibiyet Sonrası Mesaj!

Alperen Şengün’den Galibiyet Sonrası Mesaj!

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya daha imza attı. “12 Dev Adam”, yarı finalde güçlü rakibi Yunanistan’ı 94-68 gibi net bir skorla mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından takımın yıldız isimlerinden Alperen Şengün’ün yaptığı paylaşım ise kısa sürede gündem oldu.

Maç boyunca gösterdiği performansla taraftarların büyük beğenisini kazanan Şengün, karşılaşma sonrasında sosyal medya hesabından “İyi gelmez mi hiç deniz havası?” mesajını paylaştı. Milli yıldızın bu sözleri, hem esprili üslubu hem de rahat tavırlarıyla taraftarlar arasında geniş yankı buldu.

Kısa sürede binlerce yorum alan paylaşım, saatler içerisinde yüz binlerce beğeniye ulaştı. Birçok basketbolsever, bu sözleri Türkiye’nin finale yükselmesinin ardından gelen rahatlama ve mutluluk ifadesi olarak yorumladı.

Milli Takım’ın tarihi zaferinde önemli rol oynayan Alperen Şengün, hem parkeye koyduğu enerji hem de maç sonrasında verdiği mesajlarla “12 Dev Adam” ruhunu bir kez daha yansıttı.

Alperen Şengün’den Galibiyet Sonrası Mesaj!
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp