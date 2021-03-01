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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Yanıt Verdi

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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Yanıt Verdi
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18 Ağustos 2021 - 14:27
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 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı’nın kendisine yönelik ifadelerine tepki gösterdi
Prof. Mehmet Ceyhan'dan Nagehan Alçı'ya jet yanıt: Gözümde değeri olmayan bir insansınız!

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Habertürk yazarı Nagehan Alçı’ya tepki gösterdiği mesajında “Bir yazısını bile okumayacak kadar gözümde değeri olmayan bir insansınız” ifadesini kullandı.

Ceyhan, Alçı’nın “Herhalde demans nedeniyle onun söylediklerini de unutmuş ya da yanlış anlamış Mehmet Bey” ifadesine de atıfta bulunarak şunları kaydetti:

“Bir hekime sakın ‘bunak’ falan demeyin, kendinizle ilgili öyle yorumlar işitirsiniz ki, altından kalkamazsınız. Sizden çok daha akıllı olduğum bir tarafta, sizden çok daha akıllı insanlar yetiştiriyorum çok şükür. Hem işittiğim en ağır suçlama bu olsun. Allah beni, sizinle ilgili söylenenlerden korusun.”

NE OLMUŞTU?
HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’ın CDC, DSÖ, ECDC kurumlarına ilişkin görüşlerine tepki göstererek, “İsminin önünde profesör yazan bir tıp insanı Dünya Sağlık Örgütü ve bilimum uluslararası sağlık otoritesini karalıyor…” demişti. Alçı, “Sayın Mehmet Ceyhan, Dünya Sağlık Örgütü ve dünya çapında itibarlı sağlık otoritelerini sırf kendinizi haklı çıkarmak için karalayarak komplolara inanan aşı karşıtlarının eline büyük koz verdiğinizin farkında mısınız?” diye sormuştu.

Ceyhan, Alçı’ya, “Onun görüşünü merak edip de kimse kendisini aramıyor herhalde onun telaşa düşmüş. Tamamen yalan üzerine kurulu. Hiç benim söylemediğim şeyleri söylemişim gibi lanse etmiş. Hayal görüyor sanırım, psikiyatriste görünse iyi olur” yanıtını vermişti.

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