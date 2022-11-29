Türk Tabipler Birliği’nden “Haklarını savunduklarını görmedim” diyen Bozdağ’a karikatürlü yanıt

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın, Türk Tabipleri Birliği ile ilgili yasal düzenleme hakkında ilgi verirken kullandığı “Ben şimdi Türk Tabipleri Birliğinin, siyasette olan bir kardeşiniz olarak tabiplerin hakkını savunduğuna şahit değilim. Sadece iktidarın zarar göreceği bir şey varsa orada iktidar zarar görsün diye, tabiplerin menfaati olsun diye değil. Bugüne kadar Tabipler Birliğinin, Türkiye’deki tabiplerimizin mesleki menfaatleri, meslekleri ve diğer alandaki işlerinin daha iyi olması için sundukları tek bir tedbir, tek bir öneri yoktur.” ifadelerine Türk Tabipleri Birliği’nden cevap geldi.

Türk Tabipleri Birliği’nin sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımla verdiği cevapta karikatüre yer verilmesi dikkatleri çekti.

“Sayın Bekir Bozdağ; Son bir yılda yürüttüğümüz #EmekBizimSözBizim eylem sürecine ilişkin ayrıntılı bilgileri sosyal medya hesaplarımızdan, internet sitemizden, çalışma raporumuzdan; bize inanmıyorsanız da emniyet güçlerinden edinebilirsiniz!” ifadelerini kullanan TTB’nin paylaşımı şöyle;

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Zonguldak’ta Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunca (TİHEK) Dedeman Otel’de düzenlenen “İnsan Hakları Kurulları Birinci Bölgesel Toplantısı”nda bazı meslek örgütlerinin, amaçlarını bırakıp başka faaliyetlerin içerisine girdiğini söylemiş, “Ben şimdi Türk Tabipleri Birliğinin, siyasette olan bir kardeşiniz olarak tabiplerin hakkını savunduğuna şahit değilim. Sadece iktidarın zarar göreceği bir şey varsa orada iktidar zarar görsün diye, tabiplerin menfaati olsun diye değil. Bugüne kadar Tabipler Birliğinin, Türkiye’deki tabiplerimizin mesleki menfaatleri, meslekleri ve diğer alandaki işlerinin daha iyi olması için sundukları tek bir tedbir, tek bir öneri yoktur. PKK terör örgütünün, başkaca bir terör örgütünün başı dara girdiğinde ya da ihtiyacı olduğunda onların lehine açıklama yapmada yarışa girenler var. Tabiplerin lehine açıklama yok ama Türk Silahlı Kuvvetlerine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ‘kimyasal silah kullandığı’ iftirası yapanlara destek verildiğini görüyoruz. Tabipler Birliğinin böyle bir görevi var mı? Başkaca bir meslek örgütünün böyle bir görevi var mı? Hiçbir meslek örgütü, kuruluşları, amacı dışında faaliyette bulunamaz. Bulunduğu zaman bunun hukukta bir karşılığı vardır, hukuk da bununla ilgili gereğini yapacaktır.” ifadelerini kullanmıştı.