Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Türk Tabipler Birliği’nden “Haklarını savunduklarını görmedim” diyen Bozdağ’a karikatürlü yanıt

Türk Tabipler Birliği’nden “Haklarını savunduklarını görmedim” diyen Bozdağ’a karikatürlü yanıt
2 views
29 Kasım 2022 - 15:22
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Türk Tabipler Birliği aleyhinde kullandığı “Ben şimdi Türk Tabipleri Birliği’nin, siyasette olan bir kardeşiniz olarak tabiplerin hakkını savunduğuna şahit değilim ” sözlerine TTB, Twitter hesabı üzerinden cevap verdi.

Türk Tabipler Birliği'nden

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın, Türk Tabipleri Birliği ile ilgili yasal düzenleme hakkında ilgi verirken kullandığı  “Ben şimdi Türk Tabipleri Birliğinin, siyasette olan bir kardeşiniz olarak tabiplerin hakkını savunduğuna şahit değilim. Sadece iktidarın zarar göreceği bir şey varsa orada iktidar zarar görsün diye, tabiplerin menfaati olsun diye değil. Bugüne kadar Tabipler Birliğinin, Türkiye’deki tabiplerimizin mesleki menfaatleri, meslekleri ve diğer alandaki işlerinin daha iyi olması için sundukları tek bir tedbir, tek bir öneri yoktur.” ifadelerine Türk Tabipleri Birliği’nden cevap geldi.

Türk Tabipleri Birliği’nin sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımla verdiği cevapta karikatüre yer verilmesi dikkatleri çekti.

“Sayın Bekir Bozdağ; Son bir yılda yürüttüğümüz #EmekBizimSözBizim eylem sürecine ilişkin ayrıntılı bilgileri sosyal medya hesaplarımızdan, internet sitemizden, çalışma raporumuzdan; bize inanmıyorsanız da emniyet güçlerinden edinebilirsiniz!” ifadelerini kullanan TTB’nin paylaşımı şöyle;

 

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Zonguldak’ta Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunca (TİHEK) Dedeman Otel’de düzenlenen “İnsan Hakları Kurulları Birinci Bölgesel Toplantısı”nda bazı meslek örgütlerinin, amaçlarını bırakıp başka faaliyetlerin içerisine girdiğini söylemiş,  “Ben şimdi Türk Tabipleri Birliğinin, siyasette olan bir kardeşiniz olarak tabiplerin hakkını savunduğuna şahit değilim. Sadece iktidarın zarar göreceği bir şey varsa orada iktidar zarar görsün diye, tabiplerin menfaati olsun diye değil. Bugüne kadar Tabipler Birliğinin, Türkiye’deki tabiplerimizin mesleki menfaatleri, meslekleri ve diğer alandaki işlerinin daha iyi olması için sundukları tek bir tedbir, tek bir öneri yoktur. PKK terör örgütünün, başkaca bir terör örgütünün başı dara girdiğinde ya da ihtiyacı olduğunda onların lehine açıklama yapmada yarışa girenler var. Tabiplerin lehine açıklama yok ama Türk Silahlı Kuvvetlerine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ‘kimyasal silah kullandığı’ iftirası yapanlara destek verildiğini görüyoruz. Tabipler Birliğinin böyle bir görevi var mı? Başkaca bir meslek örgütünün böyle bir görevi var mı? Hiçbir meslek örgütü, kuruluşları, amacı dışında faaliyette bulunamaz. Bulunduğu zaman bunun hukukta bir karşılığı vardır, hukuk da bununla ilgili gereğini yapacaktır.” ifadelerini kullanmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ataşehir’de özel hastanedeki skandal… Hastanenin erişim engeli talebine hakimlikten retAtaşehir’de özel hastanedeki skandal… Hastanenin erişim engeli talebine hakimlikten ret
Bakan Koca’dan ‘sahte doktor’ mesajı: Maaş almadı, göreve başlamadıBakan Koca’dan ‘sahte doktor’ mesajı: Maaş almadı, göreve başlamadı
Düdüklü tencere patladı, hastanelik etti! ‘Şok yaşadım’Düdüklü tencere patladı, hastanelik etti! ‘Şok yaşadım’
Büyük bir gürültüyle çöktü! Obruğu görünce şok oldu, içine düşmekten son anda kurtulduBüyük bir gürültüyle çöktü! Obruğu görünce şok oldu, içine düşmekten son anda kurtuldu
Bursa’da vahşet! 5 ayda baktığı 4 kedi öldürüldü, yavru kedisi patileri kesilmiş bulunduBursa’da vahşet! 5 ayda baktığı 4 kedi öldürüldü, yavru kedisi patileri kesilmiş bulundu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan: Çıraklık ve kalfalık dönemini bitirdik ustalık aşamasındayız
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türk Tabipler Birliği’nden “Haklarını savunduklarını görmedim” diyen Bozdağ’a karikatürlü yanıt
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Efsanevi Orient Express yeniden Paris-İstanbul seferi yapacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Johnny Depp yeni yaşını İstanbul’da kutlayacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
En doğal Burcu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cem Yılmaz’ın nafaka indirimi davasına ret! İşte Ahu Yağtu’ya ödeyeceği nafaka…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rusya da terör elebaşıyla görüştü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Adını bile sır gibi saklıyorlar… Kylie Jenner oğlunun fotoğraflarını paylaştı ama yüzünü gizledi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Küresel piyasalarda tedirginlik artıyor…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ataşehir’de özel hastanedeki skandal… Hastanenin erişim engeli talebine hakimlikten ret
SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika: Galatasaray’dan Milot Rashica için stratejik transfer hamlesi!Kasım 17, 2022-9:26 am
Meteoroloji’den çifte uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir dahil 39 kent alarmdaKasım 17, 2022-9:16 am
‘Dünyada tam elektrikli otomobil yapan ikinci firmayız’Kasım 16, 2022-12:34 pm
Ukraynalı komutan Rus ordusunun en zayıf noktasını açıkladıKasım 16, 2022-12:27 pm
Cristiano Ronaldo’nun röportajının yeni bölümü yürek dağladı!Kasım 16, 2022-12:20 pm
Taksim bombacısının yeni görüntüleri ortaya çıktıKasım 16, 2022-12:14 pm
Altın fiyatları 3 ayın zirvesine yakınKasım 15, 2022-9:54 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !