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Efsanevi Orient Express yeniden Paris-İstanbul seferi yapacak

Efsanevi Orient Express yeniden Paris-İstanbul seferi yapacak
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29 Kasım 2022 - 15:14
İlk seferine 1883’te çıkan, yolcuları ve lüksü nedeniyle küresel bir şöhrete sahip olan Orient Express, son seferini 1977’de yapmıştı. 45 yıl sonra rayların üzerinde yeniden süzülecek olan trende yolculuk etmenin bedeli 17 bin 500 Euro olarak belirlendi.

Başlangıç noktası Paris olan Orient Express (Doğu Ekspresi) ilk seferini 4 Ekim 1883’te yaptı. 1888’de durakları arasına İstanbul da dahil edildi. Son seferini 1977’de yapan ünlü trenin durakları arasına 45 yıl sonra İstanbul yeniden eklendi.

Orient Express’in 2024’te Paris – İstanbul arasında yeniden sefer yapması planlandı. Yolcular; Paris – Lozan – Milano – Venedik – Belgrad – Sofya – İstanbul arasında gerçekleştirilecek bu keyifli yolculuk için 17 bin 500 Euro (336 bin 875 TL) ödeyecek.

Orient Express’in Paris – İstanbul seferi, 25 – 30 Ağustos arasında 6 gün 5 gece sürecek.
Baştan aşağı yenilenen trenin tasarımı, iç mekânda kullanılan ahşap paneller 1920’li yılların etkilerini taşıyor. Trende 12 yataklı vagon, bir yemek vagonu ve 3 salon vagonu bulunuyor.

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