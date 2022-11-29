Efsanevi Orient Express yeniden Paris-İstanbul seferi yapacak

Başlangıç noktası Paris olan Orient Express (Doğu Ekspresi) ilk seferini 4 Ekim 1883’te yaptı. 1888’de durakları arasına İstanbul da dahil edildi. Son seferini 1977’de yapan ünlü trenin durakları arasına 45 yıl sonra İstanbul yeniden eklendi.

Orient Express’in 2024’te Paris – İstanbul arasında yeniden sefer yapması planlandı. Yolcular; Paris – Lozan – Milano – Venedik – Belgrad – Sofya – İstanbul arasında gerçekleştirilecek bu keyifli yolculuk için 17 bin 500 Euro (336 bin 875 TL) ödeyecek.

Orient Express’in Paris – İstanbul seferi, 25 – 30 Ağustos arasında 6 gün 5 gece sürecek.

Baştan aşağı yenilenen trenin tasarımı, iç mekânda kullanılan ahşap paneller 1920’li yılların etkilerini taşıyor. Trende 12 yataklı vagon, bir yemek vagonu ve 3 salon vagonu bulunuyor.