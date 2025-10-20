“Türk Modasının Öncüsü Zeki Başeskioğlu Hayatını Kaybetti”

Türkiye’nin köklü moda markalarından Zeki Triko’nun kurucusu ve ünlü iş insanı Zeki Başeskioğlu, 95 yaşında hayatını kaybetti. Başeskioğlu’nun vefatı, moda dünyasında derin bir üzüntü yaratırken, cenazesi 19 Ekim Pazar günü Şişli Teşvikiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedildi. Ünlü modacının torunu Buse Başeskioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ailenin derin üzüntüsünü dile getirerek, Başeskioğlu’nun ardından saygı ve sevgiyle anıldığını ifade etti.

Zeki Triko’nun Kurucusu ve Türk Modasının Öncüsü

Zeki Başeskioğlu, 1958 yılında kurduğu Zeki Triko markası ile Türkiye’de ilk mayo ve plaj giyim markalarından birine imza attı. Kuruluşundan itibaren markası, cesur tasarımları, kaliteli üretimi ve yenilikçi çizgisiyle Türk modasının uluslararası arenada tanınmasına büyük katkı sağladı. Zeki Triko, yıllar içinde kadın giyiminde modern çizgileri ve şık tasarımlarıyla öne çıktı ve marka, 2021 yılında icra yoluyla Antalyalı bir iş insanına devredilerek yoluna devam etti.

Zeki Başeskioğlu’nun Hayatı ve Kariyeri

1930 yılında Antalya’nın Akseki ilçesinde dünyaya gelen Ahmet Zeki Başeskioğlu, genç yaşta İzmir’e taşınarak ticaret hayatına atıldı. Şapka satarak başladığı iş yaşamını Mahmutbey’de çorapçılık ve ardından jarse elbise ile konfeksiyon üretimi yaparak sürdürdü. 1969 yılında ilk ihracatını gerçekleştirerek Türk tekstil sektöründe önemli bir adım atan Başeskioğlu, İstanbul’un moda merkezi Rumeli Caddesi’nde mağaza açan ilk tekstilcilerden biri olarak sektörde öncü bir rol üstlendi.

Başeskioğlu, yarattığı marka ile sadece Türkiye’de değil, uluslararası alanda da tanınan bir moda ikonu haline geldi. Zeki Triko’nun özellikle kadın giyiminde sunduğu yenilikçi tasarımlar ve kaliteli üretim, Başeskioğlu’nun vizyonunu ve sektöre kattığı değeri ortaya koydu.

Moda Dünyasındaki Etkisi

Zeki Başeskioğlu’nun hayatı ve çalışmaları, Türk modasının gelişimine önemli katkılarda bulundu. Kurduğu Zeki Triko, yıllar boyunca sektörde yenilikçi çizgisiyle ön plana çıktı ve Türkiye’nin moda alanındaki öncülerinden biri olarak tarihe geçti. Başeskioğlu, moda dünyasında yarattığı etki ve markasıyla genç tasarımcılara ilham kaynağı oldu.

Zeki Başeskioğlu’nun vefatı, hem iş dünyasında hem de moda camiasında derin bir boşluk yaratırken, Türk tekstil sektörünün öncü isimlerinden biri olarak anılmaya devam edecek.