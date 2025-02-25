MESUT ÖZİL’İN AK PARTİ’YE KATILMASI DÜNYA BASININDA GÜNDEM OLDU

Mesut Özil’in AK Parti MKYK’sına katılması, dünya basınında geniş bir şekilde yer buldu. Özellikle Alman medyası, Özil’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan yakın dostluğunu ve AK Parti’ye katılımını vurguladı.

DÜNYA YILDIZI ÖZİL, AK PARTİ’NİN YÖNETİMİNDE

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi‘nde Mesut Özil, 75 kişilik MKYK’ya seçilen 39 yeni isimden biri olarak dikkat çekti. Özil’in Erdoğan ile olan dostluğu uzun süredir biliniyordu, ancak bu adımla birlikte Alman milli takımıyla yollarını ayırmış olan Özil, şimdi de AK Parti’nin yönetim kuruluna katılmış oldu.

ALMAN MEDYASI: “ÖZİL, ERDOĞAN’IN DOSTUDUR”

Alman Der Spiegel dergisi, Özil’in Erdoğan’ın partisinin yönetim kuruluna seçildiğini duyururken, “Özil, Erdoğan’ın partisinin yönetim kuruluna seçildi” başlığıyla verdiği haberde, Özil ile Erdoğan arasındaki dostluğa dikkat çekti. Der Spiegel, “Mesut Özil ve Recep Tayyip Erdoğan uzun süredir dostluklarını kamuoyunda kutluyor. Dünya şampiyonu futbolcu şimdi de Erdoğan’ın AK Parti’sinin liderlik kuruluna atandı.” şeklinde bir ifade kullandı.

İNGİLİZLERİN ELEŞTİRİLERİNE YER VERİLDİ

İngiliz Sky News de Özil’in kariyerindeki eleştirili dönemlere değindi. Haberde, Özil’in 2018’de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilen fotoğrafı sonrası büyük tepkiler aldığı ve sonrasında Alman milli takımından emekli olduğu belirtildi.

ÖZİL’İN ALMAN MİLLİ TAKIMI’NDAN AYRILIŞI

Middle East Eye haberi, Özil’in ırkçılık suçlamalarıyla Almanya Milli Takımı’ndan ayrılmasını hatırlatarak, “2018 Dünya Kupası’nın ardından, Almanya Futbol Federasyonu’nun ırkçılık yaptığına inanan Özil, uluslararası futbolu bırakarak milli takımı terk etti” şeklinde ifadelerde bulundu.

“KAZANDIKTAN SONRA ALMAN, KAYBETTİKTEN SONRA GÖÇMEN”

Özil’in, “Kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmen oluyorum” sözleri de haberde yer aldı ve Özil’in karşılaştığı ırkçılık iddialarına ışık tutuldu.

FRANSIZ MEDYASINDA DA YER ALDI

France 24 de, Özil’in Almanya’dan ayrılışını vurgulayarak, “Özil, çok kültürlü Almanya’nın simgesiydi, ancak ırkçılık suçlamalarından dolayı Almanya Milli Takımı’na sırtını döndü.” ifadelerine yer verdi.

DÜNYA BASINI MESUT ÖZİL’İN POLİTİKAYA ATILMASINI KONUŞUYOR

Özil’in siyasete adım atması, dünya basınında geniş yankı uyandırırken, Türkiye siyasetine yön verebilecek isimlerden biri olarak gösteriliyor.

Kaynak: www.ensonhaber.com