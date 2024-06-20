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Türk Medyası nasıl sınıfta kaldı! Bostonlu Türkler’den gazetecilik dersi!

Türk Medyası nasıl sınıfta kaldı! Bostonlu Türkler’den gazetecilik dersi!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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20 Haziran 2024 - 11:28
Haberciliğin birinci kuralı doğru bilgiyi olay yerinden tarafısz bir bir şeklde bildirmektir. Bir habercinin haber kaynağı asla bir haberci olmamalıdır. Eylem Tok dosyası bu anlamda haberciliğin nasıl öldürüldüğünü en somut bir şekilde bize gösteridi. Durşmanın yapıldığı Boston’da olmadığı halde sanki oradaymış gibi masabaşında sözde habercilik yapan kişiler sosyal medyada emek hırsızlığı yaparak etkileşim almanın peşine düştüler.

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