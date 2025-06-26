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KEMAL KILIÇDAROĞLU’NDAN GİZEMLİ 45 DAKİKA: SES KAYDI VE FOTOĞRAF YASAĞI

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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CHP’de kurultay süreci ve iç tartışmalar gündemdeki yerini korurken, partinin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken bir hamle geldi. TGRT’den Fatih Atik ve muhabir Başak Kaya’yı Ankara’daki ofisinde ağırlayan Kılıçdaroğlu, yaklaşık 45 dakikalık görüşme boyunca ses kaydı alınmasına ve fotoğraf çekilmesine izin vermedi.

“CHP KAYYUMA TESLİM EDİLEMEZ”

Kılıçdaroğlu, görüşmede kurultay davası, kayyum iddiaları ve partideki son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. “Yargı kararını tanımıyorum diye bir şey yok. Kabul etmesem kayyum gelir. Ama CHP kayyuma teslim edilemez. Şu anda partinin DNA’sı ile oynanıyor” dedi.

GİZLİLİK VE TEMKİNLİLİK ÖN PLANDA

Görüşmenin özel bir atmosferde ve kayıt dışı gerçekleşmesi, Kılıçdaroğlu’nun siyasi iletişimde daha temkinli bir yol izlediğini ortaya koydu. CHP kulislerinde bu görüşme, “daha stratejik ve kapalı kapılar ardında yürütülen bir süreç” olarak değerlendiriliyor.

PARTİ İÇİ GERİLİM YÜKSELİYOR

CHP içindeki muhalif kanat ve mevcut yönetim arasında süren kurultay tartışmaları devam ederken, Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışı, önümüzdeki günlerde yeni siyasi gelişmelerin habercisi olarak yorumlanıyor.

KEMAL KILIÇDAROĞLU’NDAN GİZEMLİ 45 DAKİKA: SES KAYDI VE FOTOĞRAF YASAĞI
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