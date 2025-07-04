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Tunç Soyer Hakkında Tutuklama Talebi

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İzmir’de yürütülen İzBETON soruşturması kapsamında 119 şüpheli adliyeye sevk edilirken, 99 kişi için tutuklama talep edildi. Tutuklama istenen isimler arasında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de bulunuyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZBETON A.Ş.’de usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarına yönelik 1 Temmuz’da operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında toplam 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 137’si gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 119’u bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık, bu kişilerden 99’u hakkında tutuklama, 19’u hakkında adli kontrol, 1 kişi hakkında ise serbest bırakma talebinde bulundu.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen isimler arasında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da yer aldı.

Tunç Soyer, ifadesinde İzmir’de uygulanan kooperatif modeli ile vatandaşlara daha uygun maliyetli konut sağlanmasının amaçlandığını belirtti. Ayrıca kira yardımlarının mevzuata uygun olarak ve Sayıştay denetiminde yapıldığını savundu.

Şüpheliler hakkında karar, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından verilecek.

Tunç Soyer Hakkında Tutuklama Talebi
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