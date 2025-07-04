Şamil Tayyar’dan Ekonomi Tepkisi

AKP’nin eski milletvekillerinden Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çeken paylaşımda hükümete sert ekonomi eleştirilerinde bulundu. Tayyar, ekonomik programın üzerinden iki yıl geçmesine rağmen sabit gelirli vatandaşların hâlâ büyük sıkıntılar yaşadığını belirterek, “Toplumun feryadına kulak verin” çağrısı yaptı.

Ekonomi yönetimini hedef alan Tayyar, “Sadece ormanlar değil, piyasalar da dar. Sabit gelirlinin cebi, cepkeni yanıyor. Faiz geliriyle kıyaslanamayacak kadar düşük zamlar, halkın alım gücünü bitirdi. SSK, Bağ-Kur emeklisine yapılan yüzde 16.67’lik zam, Emekli Sandığı’na yüzde 15.57. Oysa enflasyon yüzde 35.05, kira artışı yüzde 43.23. Reel faiz oranı yüzde 55’in üzerinde” dedi.

Tayyar, faizden kazananla maaşla geçinmeye çalışan arasındaki makasın hızla açıldığını vurgularken, “Orta direk adeta çöktü” sözleriyle tablonun ciddiyetini ortaya koydu.

Şamil Tayyar, seçim dönemine yönelik plan yapanlara da mesaj verdi:

“Seçime 6 ay kala dağıtır, yine kazanırız diyen arkadaşlara sesleniyorum: Hata yapıyorsunuz. Vatandaş umudunu keserse, ‘kim gelirse gelsin’ diyebilir. Kriz kendi çözümünü üretir. Ya uyarıcı olur ya da siyasi zemini değiştirir.”

Eski milletvekili Tayyar’ın bu çıkışı, hem ekonomi yönetimine hem de siyasi stratejiye dair içeriden gelen sert bir uyarı olarak değerlendirildi.