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Dilan – Engin Polat çiftinin tutukluluklarına itiraz

Dilan – Engin Polat çiftinin tutukluluklarına itiraz
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Kasım 2023 - 16:31
Dilan ve Engin Polat’ın avukatı sulh ceza hakimliğine başvurarak Polat çiftinin tutukluluklarına itiraz etti.

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