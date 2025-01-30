TUĞÇE TAYFUR’DAN ŞAŞIRTAN KARAR!

Ferdi Tayfur’un Kızı Tuğçe Tayfur’un Mağazası Kapandı! Mahkemelik Olduğu Dükkanın Kapısına Kilit Vurdu

Arabeskin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur’un vefatının ardından ailesiyle ilgili gelişmeler gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz yıl babasıyla isim hakkı konusunda mahkemelik olan kızı Tuğçe Tayfur’un, Tarabya’da açtığı giyim mağazasını kapattığı iddia edildi. Ünlü sanatçının 2 Ocak’ta hayatını kaybetmesinin ardından kapanan mağaza, sadece 10 ay boyunca faaliyet gösterebildi.

Tartışmalı Açılış ve Kapanış

Tuğçe Tayfur, 9 Mart 2024’te annesi Nejla Nazır’ın açılışını yaptığı mağazada, babasının soyadını kullanması nedeniyle Ferdi Tayfur’la karşı karşıya gelmişti. Efsane sanatçının avukatı, “Müvekkilimizin isim hakkı alacağı bulunmaktadır” açıklamasını yaparken, Ferdi Tayfur’un kızının soyadını ticari amaçlarla kullanmasını istemediği belirtilmişti. Bu gelişmelerin ardından mahkemelik olan baba-kızın arasındaki gerginlik, Tayfur’un vefatıyla son buldu.

Cenazede Gerginlik

Ferdi Tayfur’un cenazesi büyük bir katılımla gerçekleşirken, Tuğçe Tayfur’un cenazeden kovulması ise büyük yankı uyandırdı. Babasına son vedasını yaptığını belirten Tayfur, sosyal medyada duygusal bir paylaşım yaparak, “Babam bana son kez tebessüm etti” ifadelerini kullandı.

“Babamsın Ya Ondan Tayfur Soyadım”

Babasıyla isim hakkı nedeniyle yaşadığı hukuki sürece tepki gösteren Tuğçe Tayfur, “Tayfur soyadını bana leylekler vermedi. Babamsın ya ondan Tayfur soyadım. Paran bittiğini bilseydim, eşimle yardımcı olurdum” diyerek tepkisini dile getirmişti. Ancak süreç, mağazasının kapanmasıyla sonuçlandı.

Ferdi Tayfur’un vefatının ardından ailesiyle ilgili gelişmelerin nasıl ilerleyeceği merak konusu olurken, Tuğçe Tayfur’un ticari faaliyetlerine farklı bir isimle devam edip etmeyeceği şimdilik bilinmiyor.