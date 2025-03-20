Tuğba Özay’dan Darülaceze Konuklarına Unutulmaz İftar Yemeği

Ünlü manken ve sanatçı Tuğba Özay, geleneksel hale getirdiği Darülaceze iftar yemeğini bu yıl Çamlıca Balcoon Bosphorus’ta gerçekleştirdi. Yaklaşık 500 kişiye iftar yemeği veren Özay, Ramazan’ın birlik ve beraberlik ruhunu yaşattı.

Geceye sanat dünyasından birçok ünlü isim katılarak Darülaceze konuklarına keyifli anlar yaşattı. Sahne alan Safiye Soyman, Maral, Nagihan Karadere, Latif Doğan, Tarık Mengüç, Ferman Toprak söyledikleri şarkılarla davetlilere unutulmaz bir Ramazan akşamı yaşattı. Ünlü model ve oyuncu Wilma Elles ,modacı Pınar Kerimoğlu,ünlü iş insanı Türkan Şerbetçi,duayen gazeteci Nurcan Sabur ‘da geceye renk katan isimler arasındaydı.

Tuğba Özay, iftar yemeği sonrası yaptığı konuşmada, “Ramazan, paylaşmak ve birlik olmak demektir. Büyüklerimizle, kıymetli konuklarımızla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” diyerek bu anlamlı gecenin önemine vurgu yaptı.

Misafirler, hem lezzetli iftar sofrasının hem de muhteşem müzik ziyafetinin tadını çıkarırken, gece boyunca samimi ve duygusal anlar yaşandı.