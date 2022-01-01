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Bella Hadid’in estetik pişmanlığı gündem oldu! “Keşke taşımaya devam etseydim”

Bella Hadid’in estetik pişmanlığı gündem oldu! “Keşke taşımaya devam etseydim”
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16 Mart 2022 - 14:53

Bella Hadid’in estetik pişmanlığı gündem oldu! “Keşke taşımaya devam etseydim”

Bella Hadid estetiksiz hali ünlü modelin açıklaması sonrası merak edildi. Podyumların en çok aranan modeli Bella Hadid “14 yaşında burun estetiği olduğu için pişmanım” itirafında bulundu.

Bella Hadid'in estetik pişmanlığı gündem oldu! "Keşke taşımaya devam etseydim" - Sayfa 1

Podyumların en çok aranan ismi Bella Hadid estetiksiz nasıl görünüyordu? Bella Hadid’in son açıklaması sonrası bu soru merak konusu oldu.

Bella Hadid'in estetik pişmanlığı gündem oldu! "Keşke taşımaya devam etseydim" - Sayfa 2

Fit vücudu, belirgin yüz hatları ve keskin bakışlarıyla podyumların aranan isimleri arasında yer alan Bella Hadid itirafıyla gündemde.

Bella Hadid'in estetik pişmanlığı gündem oldu! "Keşke taşımaya devam etseydim" - Sayfa 3

Profesyonel spor kariyerinde ilerlerken hastalığı sebebiyle modelliğe ani bir geçiş yapan Hadid’in geçmişinde estetik operasyonlar olduğu bir sır olmasa ünlü model bunu ilk kez açık yüreklilikle itiraf ediyor olabilir.

Bella Hadid'in estetik pişmanlığı gündem oldu! "Keşke taşımaya devam etseydim" - Sayfa 4

Bella Hadid açıklamasında 14 yaşında yaptırdığı burun estetiğinden pişman olduğunu açıkladı ve “Keşke atalarımın burnunu taşımaya devam etseydim. Bence gitgide alışırdım” dedi.

Bella Hadid'in estetik pişmanlığı gündem oldu! "Keşke taşımaya devam etseydim" - Sayfa 5

Bella Hadid’in estetiksiz hali…

Bella Hadid'in estetik pişmanlığı gündem oldu! "Keşke taşımaya devam etseydim" - Sayfa 6
Bella Hadid'in estetik pişmanlığı gündem oldu! "Keşke taşımaya devam etseydim" - Sayfa 7
Bella Hadid'in estetik pişmanlığı gündem oldu! "Keşke taşımaya devam etseydim" - Sayfa 8
Bella Hadid'in estetik pişmanlığı gündem oldu! "Keşke taşımaya devam etseydim" - Sayfa 9
Bella Hadid'in estetik pişmanlığı gündem oldu! "Keşke taşımaya devam etseydim" - Sayfa 10
Bella Hadid'in estetik pişmanlığı gündem oldu! "Keşke taşımaya devam etseydim" - Sayfa 11
Bella Hadid'in estetik pişmanlığı gündem oldu! "Keşke taşımaya devam etseydim" - Sayfa 12
Bella Hadid'in estetik pişmanlığı gündem oldu! "Keşke taşımaya devam etseydim" - Sayfa 13
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