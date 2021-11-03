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Buse Varol, hangi dizinin kadrosuna katılıyor?

Buse Varol, hangi dizinin kadrosuna katılıyor?
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10 Kasım 2021 - 11:23

Buse Varol, hangi dizinin kadrosuna katılıyor?

Geçtiğimiz günlerde “setlere dönüyorum” diye açıklama yapan Buse Varol’un, Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterinin eşinin canlandıracağı ileri sürüldü.

Reyting rekorları kıran Camdaki Kız dizisi ilk sezonki başarısını ikinci sezonda da sürdürüyor.

Hayri karakteriyle Camdaki Kız dizisine dahil olan Cihangir Ceylan’dan sonra gözler Hayri’nin eşini kimin canlandıracağına döndü.

HAYRİ’NİN EŞİ OLUYOR
ünlü şarkıcı Alişan’ın 2 çocuk annesi oyuncu eşi Buse Varol’un Camdaki Kız dizisiyle anlaştığı ve Hayri’nin eşi Türkan’a hayat vereceği iddia edildi.

Buse Varol geçtiğimiz günlerde setlere döneceğinin müjdesini vererek, “Yeniden bir diziyle anlaştım. İnşallah aralık ayında başlayacağım. O yüzden Instagram’ımda bir temizlik yaptım kendimce. Sadece kendi fotoğraflarım olsun işle ilgili şeyler paylaşayım diye” ifadelerini kullanmıştı.

 

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