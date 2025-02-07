TRUMP’TAN UCM’YE YAPTIRIM KARARI

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı almasının ardından mahkemeye karşı yaptırım kararı aldı. Trump, UCM yetkililerinin ABD’ye girişlerini ve finansal işlemlerini kısıtlayan bir başkanlık kararnamesine imza attı. Bu adım, ABD’nin ve müttefiki İsrail’in UCM tarafından yargılanmasını engelleme girişimi olarak değerlendiriliyor.

UCM’YE YAPTIRIM KARARI NELERİ KAPSIYOR?

Donald Trump’ın imzaladığı yaptırım kararı, UCM yetkililerinin:

ABD vizesi almalarını,

ABD sınırları içinde herhangi bir finansal işlem yapmalarını,

ABD bankacılık sistemini kullanmalarını yasaklıyor.

Trump yönetimi, UCM’nin ABD ve İsrail üzerinde herhangi bir yargı yetkisi bulunmadığını belirterek, bu kararın uluslararası hukuka aykırı olduğunu savundu. Eski Başkan, “ABD ve İsrail, Roma Statüsü’ne taraf değil ve UCM’nin hiçbir yetkisi yok” ifadelerini kullandı.

NETANYAHU’YA TUTUKLAMA KARARI NEDEN ÇIKARILDI?

Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail’in Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği askeri operasyonlar sırasında insan haklarını ihlal ettiği iddiasıyla İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardı. Mahkeme, İsrail hükümetini savaş suçu işlemekle suçlarken, bu karar dünya çapında yankı uyandırdı.

UCM’nin kararı sonrası İsrail ve ABD yönetimi, mahkemenin yetkisini tanımadıklarını açıkladı. ABD’deki bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri de UCM’ye yönelik yaptırımların artırılmasını önerdi.

ABD VE UCM ARASINDA GERİLİM DEVAM EDİYOR

ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yetkisini hiçbir zaman tanımayan ülkelerden biri oldu. Trump yönetimi, geçmişte de UCM’nin ABD askerlerinin Afganistan’da işlediği iddia edilen savaş suçlarına ilişkin soruşturma başlatması üzerine mahkeme yetkililerine yaptırım uygulamıştı.

Şimdi ise İsrail hükümetine yönelik benzer suçlamalar gündeme gelince Trump yönetimi yine devreye girdi. İsrail’e tam destek veren Trump, UCM’nin kararını “uluslararası adaletin kötüye kullanımı” olarak nitelendirerek sert tepki gösterdi.

ULUSLARARASI TEPKİLER BÜYÜYOR

Trump’ın UCM’ye yönelik yaptırımları, insan hakları örgütleri ve uluslararası hukuk çevreleri tarafından sert eleştirildi. Amnesty International ve Human Rights Watch, bu yaptırımların uluslararası adaletin önünde büyük bir engel teşkil ettiğini belirterek, ABD’nin adaleti engellememesi gerektiğini savundu.

Ayrıca Avrupa Birliği ve bazı BM yetkilileri de Trump’ın kararını kınayarak, UCM’nin bağımsız bir yargı organı olarak kalması gerektiğini vurguladı.

SONUÇ

Donald Trump’ın UCM’ye karşı aldığı yaptırım kararı, uluslararası hukuk ve diplomasi açısından büyük bir tartışma başlattı. İsrail’e destek amacıyla alınan bu kararın küresel etkileri merakla beklenirken, UCM’nin geri adım atıp atmayacağı henüz net değil. Mahkemenin İsrail’e yönelik suçlamaları ve ABD’nin sert tepkisi, dünya siyasetinde yeni bir krizin fitilini ateşlemiş durumda.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com