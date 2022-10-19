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Trump’tan Erdoğan’la ilgili çarpıcı ifadeler! Ses kayıtları 2 yıl sonra ortaya çıktı…

Trump’tan Erdoğan’la ilgili çarpıcı ifadeler! Ses kayıtları 2 yıl sonra ortaya çıktı…
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19 Ekim 2022 - 17:18

ABD’li gazeteci Bob Woodward, 2020’de dönemin ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmelerin ses kayıtlarını yayımladı.

CNN’de yer alan habere göre “The Trump Tapes” (Trump Kayıtları) olarak yayımlanan 8 saatlik ses kayıtlarında Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki ifadeleri de yer aldı.

“EN AKILLISI BENİM”

Habere göre ‘röportajlarda Trump; Kim, Putin ve Erdoğan’ı beğendiğini söyledi ve onlarla aynı odadayken en akıllısının kendisi olduğunu’ söyledi.

2020’nin Ocak ayında kaydedilen ses kaydında Trump, “Ben Erdoğan’la iyi anlaşıyorum ki aslında böyle olmaması gerekiyor çünkü herkes onun korkunç biri olduğunu söylüyor. Fakat biliyorsun benim için iyi gidiyor” dedi.

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