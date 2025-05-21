TRUMP’TAN DEV SAVUNMA PROJESİ

vABD Başkanı Donald Trump, Amerika’nın hava savunma kapasitesini üst seviyeye çıkaracak yeni bir projeyi resmen duyurdu. “Altın Kubbe” (Golden Dome) adını taşıyan bu devasa füze savunma sisteminin, uzaydan gelen tehditleri bile engelleyebileceği belirtiliyor. Trump, sistemin toplam maliyetinin 175 milyar dolar olacağını açıkladı.

DEMİR KUBBE’DEN DAHA GÜÇLÜ OLACAK

Oval Ofis’te yaptığı açıklamada Trump, Altın Kubbe’nin İsrail’in aktif olarak kullandığı Demir Kubbe (Iron Dome) sisteminden çok daha gelişmiş olduğunu vurguladı. Özellikle hipersonik füzeleri engelleme yeteneğiyle dikkat çeken Altın Kubbe, uzay tabanlı önleyicilerle desteklenecek.

“Seçim kampanyamda gökyüzümüzü balistik tehditlerden koruyacak bir sistem kuracağımı söylemiştim. Altın Kubbe, bu sözümün karşılığıdır. Uzaydan gelen füzeleri bile durdurabilecek kapasitede olacak,” dedi Trump.

25 MİLYAR DOLARLIK BAŞLANGIÇ YATIRIMI

Trump, projeye ilk etapta 25 milyar dolar kaynak ayırıldığını ve bu bütçeyle inşaatın başlayacağını duyurdu. Sistem tamamlandığında maliyetin 175 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu yatırım, ABD’nin şimdiye kadar gerçekleştirdiği en büyük füze savunma projelerinden biri olarak kayıtlara geçecek.

3 YILDA TAMAMLANACAK, ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ GELİYOR

Projeye ilişkin takvimi de paylaşan Trump, Altın Kubbe sisteminin yaklaşık 3 yıl içinde tamamlanacağını ifade etti. Ayrıca Kanada’nın bu projeye ortak olmak istediğini de açıkladı. Bu da sistemin sadece ABD’yi değil, Kuzey Amerika kıtasını kapsayacak şekilde genişletileceği anlamına geliyor.

“Kanada bizimle iletişime geçti ve Altın Kubbe füze savunma sisteminin bir parçası olmak istediklerini iletti. Bu, kolektif bir savunma adımı olabilir.”

KÜRESEL GÜVENLİKTE YENİ DÖNEM

Trump’ın duyurduğu Altın Kubbe projesi, yalnızca ABD’nin değil, dünya genelindeki askeri dengelerin yeniden şekillenmesine yol açabilecek nitelikte. Proje, Amerika’nın balistik, hipersonik ve uzaydan gelen tehditlere karşı önleyici üstünlük sağlamayı hedefliyor.