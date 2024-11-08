Trump’a oy verdi, milyoner oldu

Trump kendisi seçimi kazanırken destekçilerine de kazandırdı. Bahis sitesinde Trump’ın kazanması üzerine 1 milyon dolar yatıran fenomen Adin Ross servetini ikiye katladı.

DIŞ HABERLER SERVİSİ- 47. ABD Başkanı olarak yeniden seçilen Donald Trump’ın zaferi,sadece kendisinin değil birçok kişinin de hayatında önemli değişiklikler yarattı. Çok sayıda kişi uluslararası siyasi bahis sitelerinde kazanacağını tahmin ettikleri adayların üzerine bahis oynadı.

Dahası birçok haber ajansı ve anket araştırma şirketi bu sitedeki bahis oranlarını, seçim anketi niyetine kullandı ve kazanacaklarını düşündükleri adaylar üzerine yatırımlar yaptı.

Onlardan biri internet fenomeni Adin Ross’tu. Ünlü fenomen Ross, Trump üzerine tam 1 milyon dolarlık bahis yatırdı.eçim sonuçları açıklandığında Trump seçimi kazanınca Ross,1 milyon doları neredeyse ikiye katlayarak 660 bin dolar (22,5 milyon TL) kazanmış oldu.

Ross, kazandığı para içinden 100 bin doları ise, Trump’ın zaferini kutlamak üzere 10 kişi arasında paylaştıracağını söyledi.

Uzun süredir bir Trump destekçisi olan Adin Ross, internet yayıncılığı yaparak para kazanıyor.