TRUMP, ZELENSKY’İ YENİDEN BEYAZ SARAY’A DAVET EDECEK!

ABD eski Başkanı Donald Trump, dikkat çeken yeni bir açıklama yaparak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky’yi yeniden Beyaz Saray’a davet edeceğini duyurdu. Trump’ın bu açıklaması, ABD-Ukrayna ilişkilerinde yeni bir dönemin sinyali olarak yorumlanıyor.

“UKRAYNA’YA DESTEK VERMEYE HAZIRIM”

Trump, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, “Ukrayna ile olan ilişkilerimizin güçlü olması için Zelensky’i Beyaz Saray’a tekrar davet edeceğim. Bu krizin sona ermesi için diplomasi şart” ifadelerini kullandı.

Trump, Rusya-Ukrayna savaşı hakkında da dikkat çekici değerlendirmelerde bulunarak, “Başkan olsaydım bu savaş başlamazdı. Ama şimdi, savaşın bitmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım” dedi.

ZELENSKY VE TRUMP GÖRÜŞMESİ GÜNDEMDE

Trump’ın olası yeni başkanlık dönemi öncesinde Zelensky ile kuracağı doğrudan temas, ABD’nin Ukrayna politikasında köklü değişiklikler olabileceği yorumlarını beraberinde getirdi. Özellikle ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı askeri ve mali destek konularının iki lider arasında masaya yatırılması bekleniyor.

UKRAYNA CEPHESİNDEN İLK YORUM: “ÖNEMLİ BİR ADIM”

Ukrayna hükümetine yakın kaynaklar, Trump’ın bu davetini “önemli ve olumlu bir adım” olarak değerlendirirken, “ABD’nin desteği olmadan Rusya’ya karşı mücadelemiz zorlaşır. Trump ile yeni bir sayfa açmak isteriz” mesajını verdi.

ABD SİYASETİNDE YANKI UYANDIRDI

Trump’ın Zelensky çıkışı, ABD’de hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat çevrelerde geniş yankı uyandırdı. Bazı analistler, Trump’ın bu davetle “dış politikada güçlü lider” imajı yaratmak istediğini belirtirken, bazıları ise Ukrayna politikasının geleceğinin belirsizleştiğini savundu.

SEÇİMLER ÖNCESİ STRATEJİ Mİ?

Uzmanlar, Trump’ın Kasım 2024 başkanlık seçimleri öncesi attığı bu adımın, hem uluslararası alanda prestij kazanmak hem de ABD’deki Ukrayna destekçilerini yanına çekmek için atılmış olabileceğini değerlendiriyor.

YENİ BİR DİPLOMASİ KAPISI MI?

Trump’ın Zelensky’i Beyaz Saray’a yeniden davet etmesi, Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında ABD’nin rolü açısından kritik bir gelişme. Görüşmenin gerçekleşmesi halinde, barış arayışları ve yeni müzakere yolları gündeme gelebilir.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com